Spadek do -4 stopni, opady śniegu i jeszcze to! Pogoda znów zaskakuje [Prognoza IMGW na 23.04.2024]

Nie ma co się czarować - początek tygodnia przyniósł ze sobą brzydką pogodę. Jeszcze przez kilkadziesiąt godzin będziemy się mierzyć z warunkami atmosferycznymi, których większość z nas nie lubi. Z prognozy IMGW na noc z poniedziałku na wtorek wynika, że w północnej połowie kraju oraz w obszarach podgórskich Karpat początkowo odnotujemy przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem oraz lokalnie śniegu. Mało tego, lokalnie mgły będą ograniczały widoczność do 300 metrów. O ostrożność apelujemy do kierowców i pieszych. Temperatura na zachodzie i południu spadnie nawet do -3, -4 stopni Celsjusza. Delikatny plus jedynie nad morzem. Poranne skrobanie szyb samochodów to realny scenariusz. A co nas czeka w ciągu dnia?

Ekspertka omówiła pogodę na końcówkę kwietnia. Śnieg i zimne powietrze to nie wszystko

Pogoda na jutro. Taka jest prognoza IMGW na wtorek, 23 kwietnia 2024

W ciągu dnia chmur będzie nieco mniej niż w poniedziałek, choć okresami zachmurzenie wzrośnie do dużego. Niestety, ponownie przydadzą się parasole, a drogi zrobią się śliskie. - W północnej połowie kraju, a pod wieczór również na krańcach południowo-zachodnich pojawią się słabe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem - prognozuje IMGW na 23 kwietnia.

Na tym nie koniec problemów pogodowych. Wiatr będzie na ogół słaby i umiarkowany, ale na południu okresami porywisty z kierunków wschodnich, na północy z kierunków południowych i zachodnich. Silniejsze podmuchy obniżą i tak niezbyt wysokie temperatury odczuwalne.

- Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 6 stopni Celsjusza nad morzem, około 10°C w centrum, do 14°C na południowym wschodzie - podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na najwyższe temperatury mogą liczyć mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny. Zdecydowanie chłodniej będzie na Podlasiu oraz Warmii i Mazurach. Prognozy będziemy regularnie aktualizować w naszym serwisie.

