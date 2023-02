Siarczysty mróz to nie wszystko! Gdzie będzie najgorzej? [Prognoza IMGW na 5.02.2023]

Mróz nawet -10°C! Do tego śnieg i wichury. Stanie się jeszcze to! [Prognoza IMGW na 4.02.2023]

Na drogach ślisko, w górach zagrożenie lawinowe. Eksperci mówią o tęgim mrozie i wichurach do 110 km/h!

Z ustaleń IMGW wynika, że Polska będzie w podwyższonym ciśnieniu, tylko krańce zachodnie znajdą się pod wpływem niżu znad Niemiec, w strefie frontu atmosferycznego. Z północy będzie napływać chłodne powietrze pochodzenia arktycznego, tylko na zachodzie zaznaczy się powietrze polarne morskie. Dalszy wzrost ciśnienia.

Prognoza pogody IMGW dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego [5.02.2023]

Jak podaje IMGW w niedzielę (5 lutego 2023) prognozowane jest zachmurzenie duże i całkowite z większymi przejaśnieniami na wschodzie regionu. Na zachodzie okresami opady śniegu. Temperatura maksymalna od –2°C do 1°, nad morzem miejscami 2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie województwa okresami dość silny, wschodni i południowo-wschodni.

Gdańsk: 1°C

Koszalin: 1°C

Szczecin: 1°C

Prognoza pogody IMGW dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego [5.02.2023]

Jak informują eksperci IMWG, zachmurzenie będzie umiarkowane okresami duże z możliwością słabych, przelotnych opadów śniegu. Temperatura maksymalna od –4°C do –1°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-wschodni i północny.

Olsztyn: –2°C

Suwałki: –4°C

Białystok: –2°C

Prognoza pogody IMGW dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego [5.02.2023]

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na południu regionu możliwy słaby śnieg. Temperatura maksymalna od –1°C do 1°C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni - wynika z informacji przekazanych przez IMGW.

Poznań: 0°C

Gorzów Wlkp.: 1°C

Toruń: 0°C

Kalisz: 0°C

Bydgoszcz: 0°C

Zielona Góra: 1°C

Prognoza pogody IMGW dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego [5.02.2023]

Z informacji ekspertów IMGW wynika, że prognozowane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami słabe przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna od –4°C na wschodzie do 0°C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-wschodni.

Warszawa: –2°C

Łódź: –2°C

Lublin: –4°C

Prognoza pogody IMGW dla województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego [5.02.2023]

Zachmurzenie duże, na wschodzie większe przejaśnienia. Opady śniegu, głównie na zachodzie. Temperatura maksymalna od –2°C do 0°C, w rejonach podgórskich od –4°C do –2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich. W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) opady śniegu. Temperatura od –9°C do –7°C. Wiatr umiarkowany, północno-zachodni i zachodni, podaje IMGW.

Wrocław: –1°C

Jelenia Góra: –1°C

Legnica: –1°C

Opole: –1°C

Katowice: –1°C

Częstochowa: –1°C

Prognoza pogody IMGW dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego [5.02.2023]

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Jak przekazuje IMGW miejscami, zwłaszcza na południu, opady śniegu. Temperatura maksymalna od –4°C do –1°C, w rejonach podgórskich od –10°C do –5°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny, w ciągu dnia skręcający na wschodni.

Kraków: –2°C

Kielce: –2°C

Rzeszów: –2°C

Zakopane: –6°C

