Pogoda na piątek, 3 lutego. Śnieżyce, wichury i mrozy

Śnieżyce, wichury i mrozy - to leitmotiv piątku, 3 lutego. Jak informuje w rozmowie z PAP Ilona Bazyluk, synoptyczka IMGW, w całym kraju można się spodziewać mieszanych opadów, tj. śniegu, deszczu ze śniegiem i samego deszczu. Te pierwsze nawiedzą wschód Polski, deszcz ze śniegiem ma się pojawić w centrum, a na krańcach zachodnich spodziewany jest deszcz. W górach może spaść do 20 cm śniegu, a na zachodzie - do 15 mm deszczu. W piątek, 3 lutego, wrócą ponadto wichury:

na zachodzie w porywach do 85 km/h,

do 90 km/h nad morzem,

w Sudetach do 160 km/h,

wiatr słaby tylko na północnym wschodzie.

Jak będzie wyglądała noc z piątku na sobotę, 4 lutego?

Jak informuje PAP, w trakcie dnia temperatura maksymalna wyniesie od -1 stopnia Celsjusza na północy kraju i na Podhalu, 2 stopni w centrum, do 7 na zachodzie. Z kolei w nocy z piątku na sobotę, 4 lutego, na wschodzie nadal będą występować opady śniegu, na zachodzie deszcz ze śniegiem, a nad morzem deszcz. W górach spadnie do 15 cm białego puchu. Temperatura minimalna od -7 stopni Celsjusza na Podhalu, -6 stopni na Pomorzu, -3 stopni w centrum kraju, do 1 stopnia nad morzem. Wiatr będzie umiarkowany, porywisty do 65 km/h na zachodzie, nad morzem do 80 km/h, a w Sudetach do 160 km/h.

Dziś opady śniegu, przechodzące w deszcz, rano lokalnie marznący i gołoledź. Możliwe burze. Suma opadów do 15mm; przyrost śniegu do 20cm w górach, do 10cm w głębi kraju. Temp. do 7°C na zachodzie. Porywy wiatru na zachodzie do 85km/h, w Tatrach do 100km/h, w Sudetach do 160km/h. pic.twitter.com/UtJDIpdilH— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) February 3, 2023

QUIZ. Znasz się na pogodzie? Co to są hektopaskale? Zgarnij komplet i zapewnij sobie pogodę ducha Pytanie 1 z 10 W jakim kierunku wieje halny? W kierunku dolin W kierunku gór W obu kierunkach Dalej

Sonda Lubisz zimę, śnieg i mróz? Tak, uwielbiam! Nie, zdecydowanie wolę lato

Kameleon Kajek w poważnych tarapatach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jakie objawy świadczą o tym, że PRZESADZAMY z ogrzewaniem?

Posłuchaj, co mówi ekspert!