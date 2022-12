Roztopy, gołoledź i wichury nawet 100 km/h. Stanie się jeszcze to!

Jak informuje IMGW, południowo-wschodnia Europa oraz krańce wschodnie i częściowo południowo-zachodnie kontynentu są pod wpływem rozległego wyżu z centrami nad zachodnią Rosją, Bałkanami i północną Afryką. Pozostały obszar Europy znajduje się w zasięgu wieloośrodkowego niżu znad północnego Atlantyku i Skandynawii, w strefie frontów atmosferycznych. Polska jest na skraju niżu znad Zatoki Botnickiej. Na północnym zachodzie zaznacza się wpływ chłodnego frontu atmosferycznego. Jesteśmy w ciepłym i wilgotnym powietrzu polarnym morskim.

Jaka będzie pogoda w czwartek, 22 grudnia 2022?

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w czwartek (22 grudnia 2022) zachmurzenie będzie duże i całkowite, na południu większe przejaśnienia oraz lokalne rozpogodzenia.

- Okresami opady deszczu i lokalnie mżawki; wysoko w Tatrach opady śniegu. Początkowo w rejonach podgórskich Karpat możliwe słabe opady marznące powodujące gołoledź - czytamy na stronie IMGW.

Rano lokalnie na północy oraz wschodzie mgły ograniczające widzialność do 300 m.

Temperatura 22.12.2022

W czwartek prognozowane są dodatnie temperatury. Czekają nas roztopy. IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia w trzystopniowej skali dla południowej Polski.

- Temperatura maksymalna od 1°C na wschodzie, około 5°C w centrum do 8°C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni i południowy. Wysoko w górach porywy do 100 km/h - podaje IMGW.

Pogoda IMGW dla Polski. Noc z czwartku na piątek (22.12.2022/23.12.2022)

Z prognoz IMGW wynika, że w nocy z z czwartku na piątek (22.12.2022/23.12.2022)prognozowane jest zachmurzenie duże, lokalnie większe przejaśnienia. Okresami opady deszczu, na południu Małopolski i Podkarpacia opady deszczu ze śniegiem, wysoko w Tatrach opady śniegu. Miejscami w rejonach podgórskich Karpat możliwe słabe opady marznące powodujące gołoledź. Miejscami na północy oraz południu mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 1°C do 4°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, jedynie na wschodzie w porywach do 55 km/h, zachodni i południowo-zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 95 km/h.

Festiwal Czekolady w Rzeszowie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sonda Czy pogoda ma wpływ na twoje samopoczucie? tak nie