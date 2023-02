Rekordowy mróz. Taki chłód aż trudno sobie wyobrazić. "Odmrożenia w 10 minut"

Opady śniegu i mróz, a we wtorek jeszcze to! Pogoda nie odpuszcza [Prognoza IMGW na 7.02.2023]

Wiosna, ach, to ty?

Czapki i kalesony to za mało. IMGW zapowiada minus 25 stopni w Polsce! Nadciąga mróz, na który nie jesteśmy gotowi

Góra Waszyngtona bije rekord zimna. To najbardziej wietrzna góra świata

W Stanach Zjednoczonych padł rekord wszech czasów w zakresie temperatury odczuwalnej. Fala arktycznych mrozów, jaka przechodzi przez USA w połączeniu z huraganowym wiatrem sprawiła, że odnotowano rekordowe -77,8°C na Górze Waszyngtona, w stanie New Hampshire. Jak to możliwe?

Góra Waszyngtona znana jest z tego, że to najbardziej wietrzna góra. Bywa tak, że wiatr wieje tam z prędkością kilkuset km/h. 12 kwietnia 1934 r. zmierzono tam aż 372 km/h! Była to największa prędkość wiatru zmierzona na terenach górzystych w skali ogólnoświatowej. Niewiele wcześniej, bo 29 stycznia 1934 r. odnotowano tam rekordowy mróz -44°C. Dla porównania, najcieplejsza temperatura na Górze Waszyngtona to 22 stopnie... powyżej zera. Góra Waszyngtona często jest nękana przez potężne śnieżyce, którym towarzyszą siarczyste mrozy i huraganowe wręcz wiatry. Jak informuje portal twojapogoda.pl, budynki na szczycie są tak skonstruowane, aby przetrwać wiatr wiejący z prędkością nawet 480 km/h.

W piątek (3 lutego) Góra Waszyngtona zapisała się w meteorologicznej historii USA. Amerykę Północną nawiedziła kolejna fala arktycznych mrozów. Na wysokości 1917 m.n.p.m. odnotowano porywy wiatru do 160 km/h przy temperaturze powietrza na poziomie minus 43,9 stopnia. Tym samym temperatura odczuwalna spadła do -77,8°C. To rekordów Stanów Zjednoczonych. Poprzedni pochodzi z Przełęczy Howard na Alasce, gdzie odnotowano -75°C . - Dla porównania poprzedni rekord dla Góry Waszyngtona z 2004 roku wynosił minus 74,8 stopnia - informuje twojapogoda.pl.

Przy tej temperaturze odmrożenia możliwe już po dziesięciu minutach

Jak oblicza się odczuwalną temperaturę powietrza? Wylicza się to na podstawie danych o temperaturze powietrza, prędkości wiatru i wilgotności. - Im niższa jest temperatura, im silniejszy wiatr i wyższa wilgotność, tym niższa jest temperatura odczuwana przez nieosłonięte fragmenty ludzkiej skóry - czytamy na twojapogoda.pl. Siarczyste mrozy i temperatura sięgająca 50 stopni poniżej zera jest wręcz śmiertelnie niebezpieczna dla ludzkiego organizmu. Ryzyko odmrożeń i śmiertelnego wychłodzenia organizmy występuje już po zaledwie 10 minutach.

Jaki jest rekord odczuwalnej temperatury w Polsce? - Na Kasprowym Wierchu temperatura powietrza spadła do minus 25 stopni, przy wietrze do 108 km/h i wilgotności rzędu 75 procent. To oznacza, że temperatura odczuwalna, zgodnie z kalkulatorem stworzonym przez Katedrę Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, wyniosła aż minus 55 stopni - podaje twojapogoda.pl.

Macie już dość zimy? Sprawdźcie przewidywania jasnowidza Jackowskiego na temat wiosny. Szczegóły w artykule Jasnowidz Jackowski już to wie! Właśnie taka będzie wiosna 2023 w Polsce?!

Źródło: TwojaPogoda.pl

Sonda Lubisz zimę, śnieg i mróz? Tak, uwielbiam! Nie, zdecydowanie wolę lato