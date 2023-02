Jasnowidz Jackowski już to wie! Właśnie taka będzie wiosna 2023 w Polsce?!

Opady śniegu i mróz, a we wtorek jeszcze to! Pogoda nie odpuszcza [Prognoza IMGW na 7.02.2023]

Wiosna, ach, to ty?

Czapki i kalesony to za mało. IMGW zapowiada minus 25 stopni w Polsce! Nadciąga mróz, na który nie jesteśmy gotowi

Prognoza IMGW nie zostawia złudzeń. Nawet 20 stopni Celsjusza na minusie!

Już początek tygodnia przyniósł konkretne mrozy. Meteorolodzy nie zostawią złudzeń - taki stan rzeczy utrzyma się nie tylko we wtorek. 7 lutego pojawią się opady śniegu, a najbardziej prawdopodobne są na wschodzie. W godzinach porannych kierowcom życie utrudnią zamglenia. Jeszcze gorzej będzie po zmroku. - W nocy temperatura minimalna od –18°C na Podhalu, około –6°C w centrum, do 0°C w rejonie Świnoujścia - alarmują synoptycy IMGW.

Pogoda IMGW na na 6 tydzień roku (06-12.02.2023)

Eksperci Instytutu przewidują, że w środę (8 lutego 2023 r.) nie dojdzie do wielkich zmian w pogodzie. W nocy temperatura na Podhalu może spaść nawet do -20 stopni Celsjusza! Ocieplenie przyjdzie dzień później. W czwartek na południowym zachodzie termometry pokażą nawet 5 stopni na plusie. Śnieg weźmie sobie dzień wolnego, ale długo nie będziemy się cieszyć takim stanem rzeczy.

- W piątek pochmurno i ponownie pojawią się w kraju opady śniegu, na Wybrzeżu także śniegu z deszczem. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami w porywach do 60 km/h, jedynie nad morzem do 65 km/h, południowo-zachodni i zachodni. W nocy minimalnie jeszcze od –15°C na Podhalu, około –1°C w centrum, do 1°C nad morzem - czytamy w prognozie synoptycznej IMGW.

Przełom w pogodzie już w weekend? W końcu dobre wieści

W sobotę i niedzielę (11-12 lutego 2023 r.) termometry w najcieplejszych miastach pokażą nawet 7-8 stopni na plusie. Na takie wartości mogą liczyć mieszkańcy Gdańska, Szczecina i okolic. Nad morzem problemem będzie dość silny wiatr, w porywach do 60 km/h z kierunków zachodnich. On rzecz jasna obniży temperatury odczuwalne.

Prognozy będziemy regularnie odświeżać w pogodowym serwisie "Super Expressu", ale już teraz sygnalizujemy, że w drugiej połowie lutego jest szansa na dwucyfrowe wartości na plusie. Tymczasem na razie warto na bieżąco śledzić lokalne komunikaty meteo i alerty IMGW.

Sonda Lubisz zimę, śnieg i mróz? Tak, uwielbiam! Nie, zdecydowanie wolę lato