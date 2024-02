Potężne załamanie pogody stało się faktem. Niszczycielskie wichury i ulewy zaatakowały [Prognoza IMGW na 6.02.2024]

Już w niedzielę eksperci z IMGW ostrzegali przed trudnym pogodowo początkiem tygodnia. W prognozie ostrzeżeń Instytutu mieliśmy niemal cały kraj, objęty alertami dotyczącymi silnego wiatru. Wszystko zdaje się potwierdzać. Już w nocy z niedzieli na poniedziałek (4/5 lutego 2024) wiatr miejscami był dość silny, w porywach do 85 km/h, na wybrzeżu bardzo silny, do 55 km/h i w porywach do 95 km/h, zachodni. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 100 km/h, w Sudetach do 150 km/h, powodujący miejscami zawieje i zamiecie śnieżne. Do tego doszły opady deszczu, a na północnym wschodzie kraju i oraz miejscami na południu opady deszczu ze śniegiem, miejscami także śniegu. - Prognozowana wysokość opadu na północnym wschodzie do 12 mm - alarmowali IMGW. To zaledwie początek tego, co odnotowaliśmy w poniedziałek. W górach wichury przekroczyły 180 km/h, a utrudnienia pojawiły się także na terenach nizinnych. Niestety, kolejne godziny bynajmniej nie są łagodniejsze.

Pogoda na dziś. Prognoza IMGW na wtorek, 6.02.2024

Drugi dzień tygodnia spędzamy w towarzystwie ponurego klimatu. Synoptycy prognozują zachmurzenie całkowite i duże, jedynie na południu kraju większe przejaśnienia. Zdecydowanie przydadzą się parasole, a gdzieniegdzie przybędzie białego puchu.

- Okresami opady deszczu, głównie w północnej połowie kraju. Na północnym wschodzie także opady deszczu ze śniegiem i lokalnie śniegu, tam też opady przejściowo mogą marznąć, powodując śliskość. - wskazuje IMGW w prognozie synoptycznej na 6 lutego.

- Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o około 5 cm na Suwalszczyźnie i Podlasiu. Na Pomorzu opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowana wysokość opadu miejscami do 15 mm - alarmuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Potwierdzają się również niepokojące prognozy dotyczące wichur. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, przejściowo na wybrzeżu silny do 45 km/h, w porywach do 65 km/h, na wybrzeżu do około 85 km/h, zachodni i południowo-zachodni.

- Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 100 km/h, w Sudetach do 120 km/h - podaje IMGW w prognozie na 6 lutego.

Temperatura maksymalna od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, około 8°C w centrum, do 10°C na południu i zachodzie kraju. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku, w województwie lubuskim i zachodniopomorskim. Siarczystych mrozów nie odnotujemy, ale wiatr będzie obniżał temperatury odczuwalne. Przydadzą się ciepłe kurtki. Warto tego dnia śledzić ostrzeżenia meteo, które będziemy aktualizować w naszym serwisie.

