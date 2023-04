Ponura środa z opadami deszczu, a w górach jeszcze to! Pogoda zaskoczy Polaków [Prognoza IMGW na 12.04.2023]

Wtorek pełen niebezpiecznych zjawisk meteo! Burze i wichury do 60 km/h to nie wszystko [Prognoza IMGW na 11.04.2023]

Pogoda w Polsce lubi ostatnimi czasy negatywnie zaskoczyć. Choć Wielkanoc upłynęła pod znakiem poprawy warunków atmosferycznych, to wciąż niemile zaskakują nas opady deszczu. Prognoza na środę (12 kwietnia 2023 r.), którą przewidują eksperci Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) również jest daleka od idealnej. Polakom z pewnością przydadzą się parasole, a w górach na turystów czekają niebezpieczne zjawiska meteo. Na portalu "Super Expressu" tradycyjnie sprawdzamy, gdzie będzie najgorzej, a kto będzie się dla odmiany cieszył ładną pogodą.

Na środę (12.04.2023 r.) synoptycy przewidują zachmurzenie umiarkowane i duże, na zachodzie i południu możliwe przejściowe rozpogodzenia. Jak już sygnalizowaliśmy wyżej, z chmur może co nieco spaść. Warto na bieżąco śledzić lokalne komunikaty meteo i przygotować się na śliską nawierzchnię.

- Miejscami, głównie na wschodzie, przelotne opady deszczu stopniowo zanikające, a wysoko w górach początkowo opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na południowym wschodzie prognozowane sumy opadów miejscami do 10 mm - informuje IMGW w prognozie na najbliższe godziny. - Wiatr słaby, tylko nad morzem okresami umiarkowany, z kierunków wschodnich przechodzący od zachodu na kierunki południowe, przejściowo zmienny. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 60 km/h, możliwe zawieje lub zamiecie śnieżne - dodają eksperci Instytutu.

Pogoda na jutro. Temperatura 12.04.2023

Jeśli chodzi o dobre wieści, to na pewno dotyczą one wartości, które w środę odczytamy z termometrów. Pod tym względem pogoda będzie typowo wiosenna. Zimową odzież możemy spokojnie wyprać lub odłożyć na wyższe półki w szafach. Wygląda na to, że tamtą porę roku mamy już z głowy.

- Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 8 stopni Celsjusza lokalnie nad morzem, od 11°C do 14°C na przeważającym obszarze, do 16°C na północnym wschodzie. Najchłodniej w rejonach podgórskich Karpat, lokalnie od 6°C do 8°C - podaje IMGW. Na 16 stopni mogą liczyć mieszkańcy Warszawy, tylko minimalnie chłodniej w Białymstoku i Olsztynie. W Gdańsku termometry pokażą 12 stopni, a 9 "kresek" zobaczymy w Zakopanem.

Prognoza IMGW na noc ze środy na czwartek, 12/13 kwietnia

To nie będzie w stu procentach spokojna noc ze środy na czwartek (12/13 kwietnia 2023 r.). Zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, jedynie na południu i wschodzie przeważnie pogodnie. Miejscami na zachodzie i początkowo na północnym wschodzie słabe opady deszczu. Na południowym wschodzie mgły ograniczające widzialność lokalnie do 300 m. Temperatura minimalna od 4°C do 8 na przeważającym obszarze kraju, tylko na południowym wschodzie w obniżeniach terenu od 0°C do 3°C i lokalnie przy gruncie około -2°C; najchłodniej w rejonach podgórskich Karpat, lokalnie od -2°C do 0°C.

- Wiatr w zachodniej połowie kraju słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, z kierunków południowych skręcający na zachodni, a we wschodniej połowie słaby, zmienny. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 60 km/h, możliwe zawieje lub zamiecie śnieżne - analizują eksperci IMGW. Prognozy będziemy aktualizować w ciągu dnia.

