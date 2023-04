Eksperci z IMGW mówią o ochłodzeniu. Nie tylko to popsuje pogodę w Polsce

W Wielką Sobotę deszcz, mróz, mgły i jeszcze to! Synoptycy alarmują [Prognoza IMGW na 8.03.2023]

Burze, wichury i mgły, a to nie wszystko! Pogodowe szaleństwo w Wielką Niedzielę [Prognoza IMGW na 9.04.2023]

Szalona pogoda zaatakuje w lany poniedziałek. Burze, deszcz i jeszcze to! [Prognoza IMGW na 10.04.2023]

Wtorek pełen niebezpiecznych zjawisk meteo! Burze i wichury do 60 km/h to nie wszystko [Prognoza IMGW na 11.04.2023]

Chwilowe ochłodzenie i deszcz. Prognoza IMGW na tydzień

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) prognozuje, że w najbliższych dniach "cieplejsze powietrze, które napłynęło nad Polskę w świąteczny weekend" pozostanie z nami. Synoptycy zwracają jednak uwagę, że "w drugiej części tygodnia zrobi się nieco chłodniej, głównie na zachodzie kraju". Nie mamy jednak powodów do obaw. Mróz i śnieg nie wróci. Niezależnie od pory dnia, temperatury w naszym kraju będą dodatnie. Niestety, ciepłą aurę może zmącić deszcz, szczególnie w zachodniej Polsce.

W środę (12 kwietnia) dużo chmur nad Polską. Spadnie deszcz, zaś w centrum i na południowym wschodzie chwilami opady mogą mieć natężenie umiarkowane. Na termometrach od 6°C do 8°C na południowym wschodzie. W pozostałych regionach temperatura od 11°C do 16°C. Najzimniej na Podhalu, około 4°C. - Słaby i umiarkowany wiatr wiał będzie na ogół z południa i południowego wschodu - prognozuje IMGW.

W czwartek (13 kwietnia) najgorsza pogoda w zachodniej Polsce. Dużo chmur, deszczu i tam też najzimniej - 9°C - 12°C. Znacznie więcej słońca na pozostałym obszarze kraju. Przelotny deszcz jedynie na północnym wschodzie okresami, ale opady będą przelotne. Termometry pokażą od 14°C do 16°C. - Wiatr będzie słaby i umiarkowany, za zachodzie zachodni, na pozostałym obszarze południowo-wschodni i południowy - podaje IMGW.

Piątek (14 kwietnia) to znowu sporo chmur i deszczu w zachodniej Polsce. Chwilami może popadać mocniej. Tam, gdzie spadnie deszcz, zrobi się najzimniej. Na termometrach od 6°C do 11°C. W temperaturach różnice będą duże, ponieważ w centrum i na wschodzie wyniesie termometry pokażą od 13°C do 17. - Wiatr będzie na ogół słaby, na wschodzie południowo-wschodni, na pozostałym obszarze północno-zachodni i północny - informuje IMGW.

W weekend pogoda podzieli Polskę na pół

Co z pogodą w weekend? Na zachodzie i południu Polski dużo chmur i deszczu. Wschód i centrum kraju - ze słońcem. Tam też najcieplej, od 14°C do 17°C. W zachodniej i północnej części kraju 8°C - 12°C. - We wschodniej połowie kraju wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, na pozostałym obszarze wiatr będzie słaby. Wiatr wiał będzie na ogół z południa i południowego wschodu - czytamy w komunikacie IMGW.

Źródło: IMGW

QUIZ. Umiesz przewidzieć pogodę? Te sposoby to wiedza z podstawówki. Znać mniej niż 5, to po prostu wstyd! Pytanie 1 z 10 Grupa przyjaciół siedzi wokół ogniska, z którego dym opada w kierunku ziemi. Oznacza to, że: Mogą spokojnie siedzieć tam całą noc, do rana nie spadnie deszcz. Lepiej, żeby ciepło się ubrali, nadchodzi silne ochłodzenie. Nie nacieszą się ogniskiem zbyt długo, wkrótce zacznie padać deszcz. Dalej