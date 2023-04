i Autor: FelixMittermeier/cc0/Pixabay.com To tylko prognoza długoterminowa, ale mimo to może niepokoić. Zgodnie z przewidywaniami na kolejne miesiące, w tym te letnie, przez Polskę mają przechodzić obfite opady deszczu

Będzie mokro!

Fatalna prognoza długoterminowa dla Polski. Trzeba zmienić plany wakacyjne?!

To tylko prognoza długoterminowa, ale mimo to może niepokoić. Zgodnie z przewidywaniami na kolejne miesiące, w tym te letnie, przez Polskę mają przechodzić obfite opady deszczu, a przynajmniej większe niż to wynika z normy wieloletniej. Deszcze nie oszczędzą nawet czerwca i lipca, a w dodatku mają im towarzyszyć częste burze. lokalnie z opadami gradu.