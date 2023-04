Ponura środa za oknami. Śnieżyce i chłód to nie wszystko! [Prognoza IMGW na 5.04.2023]

Polacy gromadnie wypatrują poprawy pogody. Kwiecień przywitał nas zimową aurą. Przenikliwy chłód, gdzieniegdzie także opady śniegu i nieprzyjemny wiatr - takiego klimatu na początku wiosny wielu się nie spodziewało. Tym bardziej, że przecież marzec był przyjemnie ciepły. Czy w środę (5 kwietnia 2023 r.) jest szansa na przełom? Prognozy nie są optymistyczne. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) prognozuje, że Polska będzie w obszarze podwyższonego ciśnienia, ale na krańcach wschodnich zaznaczy się zatoka niżu znad Krymu, a na północy kraju na pogodę będzie wpływał lokalny niż znad Bałtyku. Pozostaniemy w chłodnym powietrzu pochodzenia arktycznego.

Jaka będzie pogoda w środę, 5 kwietnia?

W środę ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hPa i będzie się wahać. Niestety nie uwolnimy się od nieprzyjemnych warunków atmosferycznych. Brzydka pogoda może przynieść utrudnienia komunikacyjne.

- Na południowym wschodzie i południu zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, bez opadów. W pozostałej części kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych. W Karpatach porywy wiatru do 70 km/h, lokalnie zamiecie śnieżne - alarmuje IMGW. Apelujemy o ostrożność na drogach. Przed wyruszeniem sprawdźcie, czy w waszym regionie nie obowiązują ostrzeżenia meteo.

Pogoda na jutro IMGW. Temperatura 5.04.2023

Na zwyżki temperatur trzeba będzie jeszcze poczekać. W środę termometry będą pokazywać wartości przypominające końcówkę zimy. - Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 2 stopni Celsjusza na północy do 6 st.C. na zachodzie, w rejonach podgórskich Karpat ok. minus 1 stopni - podaje IMGW. Na sześć stopni na plusie mogą liczyć mieszkańcy Wrocławia, Szczecina i województwa lubuskiego. W Zakopanem termometry pokażą zaledwie jedno "oczko" na plusie. Ciepłe kurtki przydadzą się również w Gdańsku, Olsztynie, Łodzi, Kielcach i Rzeszowie (3-4 stopnie Celsjusza).

Prognoza IMGW na noc ze środy na czwartek, 5-6 kwietnia

Synoptycy Instytutu przekazują, że w nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz rozpogodzeniami na zachodzie. Na wschodzie opady śniegu, na Podlasiu przechodzące w deszcz ze śniegiem. Wzdłuż wschodniego pogranicza miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 3 cm do 5 cm. Nad morzem i na Pomorzu Zachodnim słabe przelotne opady śniegu lub deszczu ze śniegiem.

- Gdzieniegdzie mgły marznące ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -5°C do -1°C, lokalnie w dolinach karpackich spadek temperatury do -8°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych, tylko na zachodzie zmienny. W Karpatach porywy wiatru do 70 km/h, lokalnie zamiecie śnieżne - ostrzegają eksperci IMGW. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.

