Jasnowidz Jackowski już wie, jaka będzie pogoda na Wielkanoc! Ta przepowiednia nie spodoba się Polakom

Wielkanoc 2023 zbliża się wielkimi krokami, więc nic w tym dziwnego, że Polacy coraz częściej sprawdzają prognozę pogody na święta wielkanocne. Reporter "Super Expressu" zapytał o nią słynnego jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego. - Pogoda na święta będzie taka, jaka powinna być na Święta Wielkiej Nocy - powiedział nam Krzysztof Jackowski z Człuchowa (59 l.). Idziemy jednak o zakład, że nie wszyscy będą zadowoleni. Wielka Sobota, Niedziela Zmartwychwstania i Lany Poniedziałek kojarzą nam się m.in. z długimi spacerami i wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Wszystko wskazuje na to, że warunki atmosferyczne mogą takowe zakłócić.

Pogoda na Wielkanoc 2023. Jasnowidz Jackowski prognozuje opady!

To nie tak miało wyglądać - ciśnie się na usta wielu Polakom. Po ładnym i ciepłym marcu, nie wiadomo dlaczego do Polski wróciła zima. W niektórych częściach kraju pada nawet śnieg. W nocy miejscami zamarza ziemia, bo temperatura spada poniżej zera. W tym tygodniu będziemy się cieszyć Wielkanocą. Większość wyobraża sobie scenariusz, w którym zima odpuściła i mocniej świeciło słońce. Prognozy meteorologów nie są jednoznaczne. Nie wiadomo czy w święta będzie ciepło, czy też zimno. Czy będzie padał śnieg, deszcz, czy może będzie świeciło słonce? Jak trwoga, to do Jackowskiego. Jasnowidz z Człuchowa przepowiada trudne warunki.

- W święta będzie taki przewiew zimowy. Gdyby Wielkanoc była dwa dni później, to pogoda byłaby super. Podczas świąt nie będzie zimno, nie będzie jednak też tak ciepło jakbyśmy chcieli. Pogoda będzie taka, jaka powinna być w te święta. Nastąpi przesilenie. Po świętach nadejdzie wiosna. W święta będzie szaro - mówi Krzysztof Jackowski.

Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie. Warto również śledzić lokalne komunikaty meteo. Wszystko wskazuje na to, że w dni wolne od pracy przydadzą się parasole.

Zobacz koniecznie: Jasnowidz Jackowski już to wie! Właśnie takie będzie lato 2023 w Polsce?!

Sprawdź przerażającą przepowiednię jasnowidza Jackowskiego w poniższej galerii ze zdjęciami:

Sonda Wierzysz w przepowiednie jasnowidza Jackowskiego? Tak Nie