Wtorek pełen niebezpiecznych zjawisk meteo! Burze i wichury do 60 km/h to nie wszystko [Prognoza IMGW na 11.04.2023]

Eksperci IMGW pozbawili złudzeń co do pogody na Wielkanoc. Śnieg i plucha to dopiero początek!

W poniedziałek (10 kwietnia 2023 r.) Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) poinformował, że Zachodnia Europa oraz częściowo rejon Morza Czarnego są pod wpływem układów niżowych. Nad resztą kontynentu zaznaczyła się dominacja wyżów. Polska pozostawała w zasięgu rozległego klina wyżowego związanego z wyżem z rejonu Morza Bałtyckiego. Ze wschodu nadal napływa cieplejsza masa powietrza polarnego. A jak będzie tuż po świętach Wielkanocy? Prognozy na wtorek nie są optymistyczne. Na portalu "Super Expressu" sprawdzamy, gdzie będzie najgorzej.

Najbliższe godziny będą dalekie od spokojnych. W prognozach dla Polski widać zachmurzenie umiarkowane i duże oraz opady deszczu, ale to zaledwie początek problemów. We wtorek trzeba będzie zachować szczególną ostrożność. Mieszkańcy centralnej Polski muszą być przygotowani na możliwe wyładowania atmosferyczne.

- We wtorek pojawią się opady deszczu, na zachodzie i w centrum miejscami też burze. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Miejscami na zachodzie suma opadów do około 10 mm. Wiatr umiarkowany, porywisty, we wschodniej połowie kraju południowo-wschodni i południowy, na pozostałym obszarze południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz oraz wysoko w Karpatach porywy wiatru do 60 km/h, w Sudetach do 75 km/h - podaje IMGW w prognozie na 11 kwietnia.

Pogoda na jutro IMGW. Temperatura 11.04.2023

W temacie temperatur, które będą z nami we wtorek mamy przede wszystkim dobre wieści. Wydaje się, że na dłużej możemy zapomnieć o zimowych wartościach, które były z nami na początku kwietnia. Większość Polaków powinna schować ciepłe płaszcze do szafy.

- Temperatura maksymalna od 10 stopni Celsjusza na zachodzie oraz w kotlinach górskich do 15°C na południu, wschodzie i w centrum - podaje IMGW. Najcieplej powinno być w okolicach Olsztyna, Gdańska, Bydgoszczy, Torunia, Warszawy i Łodzi. We wszystkich stolicach województw odnotujemy dwucyfrowe temperatury na plusie.

Prognoza IMGW na noc z wtorku na środę, 11-12 kwietnia

Synoptycy IMGW prognozują, że w nocy zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, a w drugiej połowie nocy na zachodzie również z rozpogodzeniami. Opady deszczu, w pasie od Pomorza Gdańskiego i Warmii przez Mazowsze, po Małopolskę i Podkarpacie okresami o natężeniu umiarkowanym i tam suma opadów do około 10-15 mm. W Karpatach opady deszczu ze śniegiem i śniegu, powoudjące przyrost pokrywy śnieżnej na szczytach górskich o około 10 cm. Na krańcach zachodnich lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 2°C na zachodzie do 5°C, 6°C na przeważającym obszarze kraju; chłodniej tylko w kotlinach sudeckich, od -3°C do 0°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni, tylko na wschodzie południowo-wschodni i wschodni. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 55 km/h, w Sudetach początkowo do 70 km/h. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.

