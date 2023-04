Szalona pogoda zaatakuje w lany poniedziałek. Burze, deszcz i jeszcze to! [Prognoza IMGW na 10.04.2023]

Eksperci IMGW pozbawili złudzeń co do pogody na Wielkanoc. Śnieg i plucha to dopiero początek!

Pogoda nie rozpieszcza nas nawet Wielkanoc. Opady deszczu postanowiły zaznaczyć swoją obecność, a w Wielkanocny Poniedziałek warunki atmosferyczne bynajmniej się nie uspokoją. Prognoza IMGW na najbliższe godziny nie wygląda optymistycznie. Synoptycy spodziewają się zjawisk, które skutecznie powstrzymają nas przed wychodzeniem z domu. Na łamach pogodowego oddziału "Super Expressu" sprawdzamy, gdzie sytuacja będzie najgorsza.

Sprawdzając prognozę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na najbliższe godziny można się złapać za głowę. W ciągu dnia zachmurzenie powinno być umiarkowane, okresami duże. Niestety, to dopiero początek złych wieści.

- We wschodniej połowie kraju miejscami przelotne opady deszczu, możliwe też burze. W czasie burz prognozowana suma opadów miejscami około 10 mm. Przed południem miejscami zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, w ich zasięgu zachmurzenie duże - informuje IMGW. - Wiatr będzie słaby, z kierunków wschodnich. W czasie burz porywy wiatru do 50 km/h - dodają eksperci. Zalecamy sprawdzanie lokalnych komunikatów meteo. Będziemy o nich informować również w ciągu dnia.

Pogoda na jutro. Temperatura w Poniedziałek Wielkanocny 10.04.2023

Zimowe wartości na szczęście nam odpuszczą, choć gdzieniegdzie termometry wskażą jednocyfrowe wartości. Z drugiej strony, są regiony, gdzie w lany poniedziałek spokojnie będzie można odłożyć ciepłe bluzy do szafy.

- Temperatura maksymalna od 9°C, 11°C nad morzem i w kotlinach górskich do 15°C na przeważającym obszarze kraju i 16°C na północnym wschodzie; chłodniej tylko na Podhalu, około 7°C - podaje IMGW w prognozie na 10 kwietnia. Na 16-17 stopni mogą liczyć mieszkańcy Warszawy, Białegostoku i Olsztyna. Ciepło również w Bydgoszczy, Kielcach, Łodzi i Poznaniu. 13 stopni pokażą termometry w Gdańsku i okolicach.

Prognoza IMGW na noc z poniedziałku na wtorek, 10/11 kwietnia 2023

W nocy z poniedziałku na wtorek (10/11.04.2023) zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, tylko na południu oraz zachodzie okresami duże. Na południu i zachodzie słabe opady deszczu. We wschodniej połowie kraju lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 2°C, 3°C na południowym wschodzie i wschodzie, około 5°C w centrum do 6°C, 8°C na północnym wschodzie i zachodzie; chłodniej tylko na Podhalu, około 0°C. Wiatr będzie słaby, tylko nad morzem i na zachodzie umiarkowany oraz porywisty, nad morzem w porywach do 50 km/h, południowy i południowo-wschodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 60 km/h. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.

