Nagły atak zimy w Wielkanoc. Nawet 40 cm śniegu i przeszywający chłód

Kto marzył o pięknych, białych świętach? Pogoda postanowiła spełnić jedno z najskrytszych marzeń Polaków i sypnąć śniegiem, ale... pomyliła święta! Nagły atak zimy miał miejsce w Wielkanoc 2013. Święta w kwietniu przypominały Boże Narodzenie - od rana intensywnie padał śnieg, a temperatura spadła w okolice zera. Było przeszywająco zimno i śnieżnie. O poranku, 1 kwietnia, biało zrobiło się na południu kraju, m.in. w województwach: śląskim i małopolskim. Intensywnie padało przez cały dzień, a lokalnie spadło nawet 40 cm śniegu - tak było m.in. w Olkuszu między Krakowem a Katowicami. Aura była iście zimowa, mimo, że w kalendarzu był już kwiecień. W tym roku pogoda również postanowiła spłatać figle. W nocy z 6 na 7 kwietnia w woj. świętokrzyskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim znów sypnęło śniegiem, a temperatura nocą spadła poniżej zera. Czy śnieg utrzyma się do Wielkanocy i mamy kolejną szansę na "białe święta"?

IMGW: Pogoda na Wielkanoc 2023. Śnieg, deszcz i wiatr

Wszystko wskazuje na to, że pogoda w Wielkanoc 2023 również nie będzie nam sprzyjać. Choć nie będzie tak zimowo, jak 10 lat temu, to lokalnie znów spodziewane są przelotne opady deszczu ze śniegiem. - W Wielką Sobotę idąc ze święconką do kościoła należy wziąć z sobą parasol. Będzie on konieczny na wschodzie Polski, gdzie prognozowane są opady deszczu. Na zachodzie kraju choć spodziewane są większe przejaśnienia, to jednak i tam trochę pokropi, więc bez parasola lepiej nie wychodzić z domu – wyjaśnia rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.

