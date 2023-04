i Autor: Shutterstock; Materiały prasowe

Eksperci IMGW pozbawili złudzeń co do pogody na Wielkanoc. Śnieg i plucha to dopiero początek!

Pogoda na Wielkanoc nie wygląda zbyt ciekawie. Na początku kwietnia można było jeszcze spekulować, że przed wielkanocnym weekendem prognozy ulegną poprawie, ale wiemy już, że nie uwolnimy się od niebezpiecznych zjawisk meteo. Eksperci IMGW, którzy analizują pogodę na najbliższe kilka dni są przekonani, że opady deszczu i deszczu ze śniegiem będą niepokoić Polaków. Gdzie będzie najgorzej?