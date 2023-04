Nadchodzi załamanie pogody. Cyklon Piotr przyniesie burze i grad

Eksperci IMGW pozbawili złudzeń co do pogody na Wielkanoc. Śnieg i plucha to dopiero początek!

Wtorek pełen niebezpiecznych zjawisk meteo! Burze i wichury do 60 km/h to nie wszystko [Prognoza IMGW na 11.04.2023]

Cyklon Piotr wpłynie na pogodę w Polsce. Gdzie będzie najgorzej?

Już we wtorek (11 kwietnia) do naszego kraju znad Niemiec wkroczy kolejny front atmosferyczny. Jak informuje portal twojapogoda.pl, nad Polską znajdzie się cyklon imieniem Piotr znad północnego i północno-wschodniego Atlantyku. Co cyklon Piotr zmieni w pogodzie? Już od wtorkowego poranka w Polsce będzie padać. Opady wystąpią w zachodniej części kraju. Będą przelotnie, ale intensywne. Im dłużej potrwa dzień, tym więcej deszczu. - Uprzedzamy, że miejscami możliwe są burze z drobnym gradem i porywisty wiatr - czytamy w artykule na twojapogoda.pl. We wtorek (11 kwietnia) jedynie wschodnia część Polski nie znajdzie się pod wpływem cyklonu Piotr. Tam pogoda będzie najlepsza. Mieszkańcy Podkarpacia czy Lubelszczyzny będą cieszyć się słońcem. Jedynie miejscami spodziewane są lokalne burze i opady, ale przelotne.Podczas deszczu spadnie 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. W czasie burz będzie to 15 litrów i więcej. We wschodniej części kraju odnotujemy minimalne wartości.

Cyklon Piotr to nie tylko deszczowa i burzowa pogoda, ale i ochłodzenie. Przed opadami na termometrach 13-15 stopni Celsjusza. W zachodniej Polsce temperatura nie przekroczy 10 stopni, szczególnie podczas burz i deszczu. Pogoda w Polsce zacznie się poprawiać już w środę (12 kwietnia). Chwil ze słońcem będzie więcej. Deszcz popada tylko na wschodzie, szczególnie na Mazowszu, Warmii, Mazurach i Podlasiu. Duże różnice w temperaturze. W południowej Polsce 7-9 stopni Celsjusza, zaś na północnym wschodzie 15-16 stopni.

Źródło: TwojaPogoda.pl

