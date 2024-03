Pogodowe starcie wiosny z zimą. Wszystko zmieni się w kilka godzin, czyste szaleństwo [Prognoza IMGW na 20.03.2024]

Pogoda na Wielkanoc 2024. To stanie się tuż przed świętami! Totalna zmiana

W drugiej dekadzie marca pogoda zaskoczyła nas nieoczekiwanym powrotem zimy. Mroźna i momentami śnieżna pora roku nie zamierzała się łatwo poddać, czego dowodem jest m.in. prognoza IMGW na noc z wtorku na środę. We wschodnich rejonach kraju możliwe będą opady deszczu ze śniegiem i samego deszczu. W Karpatach odnotujemy nawet śnieg. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju wyniesie od -3 stopni Celsjusza do zera, więc zima zademonstruje nam swoje ostatnie podrygi. W rejonach podgórskich termometry pokażą nawet -6 stopni. Czy to zwiastun kolejnego, zimnego dnia? Okazuje się, że niekoniecznie. W ciągu kilku, kilkunastu godzin różnice w temperaturach mogą osiągnąć kilkanaście stopni.

Pogoda na jutro. Prognoza IMGW na środę, 20 marca 2024

Na środę synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiadają dużo chmur, ale miejscami, głównie na południu kraju, pojawią się większe przejaśnienia. Opady śniegu znikną z terenów nizinnych. Biały klimat obserwować będziemy jedynie w górach - w Bieszczadach popada słaby śnieg. A co słychać w pozostałych regionach?

- Na wybrzeżu i Pomorzu, a początkowo również na wschodzie kraju miejscami słabe opady deszczu. Wiatr będzie słaby, w zachodniej połowie kraju z kierunków południowych, na pozostałym obszarze kraju zmienny - podaje IMGW w prognozie na środek tygodnia.

Dobre wieści z pewnością dotyczą temperatur. Do kraju nad Wisłą powracają dwucyfrowe wartości. Mogą na nie liczyć mieszkańcy centralnej i zachodniej Polski. Najcieplej powinno być w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku. Sprawdziliśmy, jak to wygląda w liczbach. - Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 7°C, 8°C na wschodzie i miejscami nad morzem do 13°C, 14 stopni Celsjusza na południowym zachodzie - podaje Instytut.

W trzeciej dekadzie marca wiosenne temperatury powinny opanować cały kraj. W najbliższych dniach będziemy analizować pogodę w kontekście świąt wielkanocnych. Sprawdzimy, czy nie powinniśmy się obawiać ochłodzenia, które mogłoby popsuć urlopowe plany Polaków.

Zobacz galerię. Tak wygląda piękne oblicze wulkanicznej lawy