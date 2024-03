Markus wstrzymuje nadejście wiosny. Antycyklon przyniesie śnieg i przymrozki

Antycyklon Markus. Przymrozki i śnieg w Polsce, nadejście wiosny wstrzymane

Za pogodę w Polsce w ostatnich godzinach astronomicznej zimy odpowiadać będzie antycyklon Markus. Co przyniesie? Wtorkowy poranek (19 marca) był mglisty. Lokalne mgły ograniczały widzialność do 500 m. Przed nami dość pogodny dzień, szczególnie w zachodniej części kraju. Z kolei na wschodzie, w rejonie Zatoki Gdańskiej oraz w obszarach podgórskich Karpat na początku dnia miejscami słaby śnieg lub śnieg z deszczem, później deszcz.

I choć lada chwila początek astronomicznej i kalendarzowej wiosny, temperatury raczej na to nie wskazują. Najchłodniej w rejonach podgórskich Karpat, gdzie termometry wskażą maksymalnie 2-3°C. Na wschodzie i Wybrzeżu 4-5°C. Najcieplej w zachodnich regionach, tam od 8°C do 10°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie kraju północny i północno-zachodni, na zachodzie przeważnie południowo-wschodni; w centrum miejscami słaby, zmienny - prognozuje IMGW. W Bieszczadach w porywach do 55 km/h. Warunki biometeo we wtorek (19 marca) na początku dnia obojętne na przeważającym obszarze, później poprawią się do korzystnych.

O tym, że zima niespecjalnie chce się z nami rozstać niech świadczy fakt, że w niemal całej Polsce nadal obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia (żółty alert meteo) przed przymrozkami i oblodzeniem. A co z pogodą w Polsce w kolejnych dniach? W środę (20 marca) więcej ciemnych chmur, jednak opady możliwe tylko na krańcach wschodnich. Nocne i poranne przymrozki jedynie w zachodniej i południowej części kraju. Duże różnice w temperaturze, od 4°C na południowym wschodzie aż do 15°C na Dolnym Śląsku. W czwartek (21 marca) pogoda podzieli Polskę na pochmurny, acz cieplejszy zachód oraz słoneczny, ale chłodniejszy wschód. Temperatura maksymalna od 7°C na północy do 15°C na Dolnym Śląsku.

Źródło: IMGW / Onet

