Tak będzie wyglądał pierwszy dzień wiosny. Prognoza ekspertów nie zostawia złudzeń

Jeśli pierwszy dzień wiosny ma być zapowiedzią najbliższych miesięcy w pogodzie, musimy przygotować się na pogodowy rollercoaster. Z prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) na 21 marca wynika, że tego dnia typowo wiosenna pogoda pojawi się tylko w niektórych regionach naszego kraju. Temperatury będą bardzo zróżnicowane, na sporym obszarze Polski bardziej kojarzące się z zimą. Ponadto sporo ciemnych chmur i opadów. Szczegóły poniżej.

Pierwszy dzień wiosny będzie - jak wynika z prognoz IMGW - pochmurny. Spodziewany jest przelotny deszcz, jedynie na południowym wschodzie rozpogodzenia i tam bez opadów. Noc chłodna, z lekkim mrozem na Podkarpaciu i kilkoma kreskami powyżej zera w centrum. Najcieplej w Wielkopolsce i na Pomorzu. Tam termometry wskażą do 7°C. W czwartek (21 marca) duże różnice w temperaturze. Najchłodniej na północy, od 7°C. W centrum około 10°C. Najcieplej na Dolnym Śląsku, tam na termometrach nawet do 15°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich, na południowym wschodzie południowy i południowo-wschodni - prognozuje IMGW.

Co z pogodą w kolejnych dniach kalendarzowej wiosny? Piątek (22 marca) zapowiada się na pochmurny, nieco więcej chwil ze słońcem w Małopolsce i na Podkarpaciu. Na termometrach od 8°C na Wybrzeżu do 15°C na południu. Poczucie chłodu potęgować będzie nie tylko deszcz, ale i silniejszy wiatr. Najmocniejsze podmuchy na Wybrzeżu, do 60 km/h. W weekend pogoda podzieli kraj na chłodniejszą północ i cieplejsze południe. W niedzielę (24 marca) już tylko gdzieniegdzie temperatura osiągnie dwucyfrowe wartości.

