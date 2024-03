Temperatury ostro w dół. Kiedy wróci ciepło? Prognozy nie zostawiają złudzeń

Mamy ostatnie dni kalendarzowej zimy, która - jak widać po pogodzie - nie chce się z nami rozstać. Z północy napłynęło do Polski arktyczne powietrze, przez co najbliższe dni będą chłodne, nocami możliwe przymrozki. W trwającym tygodniu będą też dni cieplejsze, jednak chłodna aura wróci bardzo szybko. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Nadchodzi kalendarzowa wiosna. Jaka będzie pogoda? Szczegóły prognozy IMGW

Poniedziałek (18 marca) rozpoczęliśmy od przymrozków. Temperatura spadła do –3°C. W kotlinach górskich termometry wskazywały nawet –6°C. W ciągu dnia bez opadów w zachodniej Polsce, zaś na wschodzie miejscami deszcz ze śniegiem lub śnieg. Na termometrach maksymalnie od 0°C na południowym wschodzie do 5°C na zachodzie. We wtorek (19 marca) już nieco cieplej w ciągu dnia, ale tylko w Wielkopolsce i Pomorzu Zachodnim, gdzie termometry pokażą prawie 10°C. Na Podkarpaciu i Podhalu znacznie chłodniej, maksymalnie około zera. W nocy i nad ranem przymrozki. Dzień będzie pogodny, jedynie we wschodniej części kraju słabo popada śnieg lub śnieg z deszczem.

W środę (20 marca) więcej ciemnych chmur, jednak opady możliwe tylko na krańcach wschodnich. Nocne i poranne przymrozki jedynie w zachodniej i południowej części kraju. Duże różnice w temperaturze, od 4°C na południowym wschodzie aż do 15°C na Dolnym Śląsku. W czwartek (21 marca) Pogoda podzieli Polskę na pochmurny, acz cieplejszy zachód oraz słoneczny, ale chłodniejszy wschód. Temperatura maksymalna od 7°C na północy do 15°C na Dolnym Śląsku.

Piątek (22 marca) zapowiada się na pochmurny, nieco więcej chwil ze słońcem w Małopolsce i na Podkarpaciu. Na termometrach od 8°C na Wybrzeżu do 15°C na południu. Poczucie chłodu potęgować będzie nie tylko deszcz, ale i silniejszy wiatr. Najmocniejsze podmuchy na Wybrzeżu, do 60 km/h. W weekend pogoda podzieli kraj na chłodniejszą północ i cieplejsze południe. W niedzielę (24 marca) już tylko gdzieniegdzie temperatura osiągnie dwucyfrowe wartości.

Źródło: IMGW

Ekstremalne rekordy pogodowe w Polsce Pytanie 1 z 10 Najwyższa temperatura powietrza została zanotowana w Prószkowie w woj. opolskim. Ile wynosiła? 40,2 °C 45,8 °C 47,1 °C Dalej