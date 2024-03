Załamanie pogody uderzyło w twarze Polaków. Śnieżyce i zimowy podmuch to nie wszystko [Prognoza IMGW na 18.03.2024]

Choć kalendarzowa zima kończy się 21 marca, to w samej końcówce właśnie ta pora roku postanowiła przypuścić w Polsce kontratak. Już w prognozach na weekend sygnalizowaliśmy, że Polacy zmierzą się z ochłodzeniem i opadami śniegu. Ciąg dalszy tego procesu przeżyjemy w nocy z niedzieli na poniedziałek (17/18 marca 2024). Na północy i na północnym wschodzie kraju możliwe będą opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Jedynie na Pomorzu temperatury nie powinny spaść poniżej zera. Najchłodniej będzie w województwach zadchodniopomorskim i w wolnych rejonach Małopolski. IMGW wskazuje, że w kotlinach górskich termometry pokażą nawet -6 stopni Celsjusza.

To nie koniec problemów - miejscami pojawi się oblodzenie nawierzchni, a w Zatoce Gdańskiej wiatr powieje z prędkością do 65 km/h, co jeszcze pogłębi uczucie zimna. Niestety, jest to zwiastun niezbyt przyjemnego poniedziałku. Prognozy na początek tygodnia są dalekie od idealnych.

Pogoda na jutro. Prognoza IMGW na poniedziałek, 18 marca 2024

Poniedziałek przywita nas pochmurnym klimatem, choć pojawią się również przejaśnienia, a na południowym zachodzie Polski również rozpogodzenia. Najwięcej słońca odnotujemy w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku. Niestety, na tym dobre wieści się kończą. Jeżeli schowaliście do szaf najcieplejszą odzież, to trzeba będzie ją wyjąć. Skupmy się jednak najpierw na opadach, których nie zabraknie.

- Miejscami, głównie na północnym wschodzie pojawią się słabe opady śniegu i śniegu z deszczem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, przeważnie z kierunków północnych, na północnym wschodzie ze wschodu. Wysoko w górach wiatr porywisty - podają synoptycy z IMGW w prognozie na 18 marca.

A temperatury? Mrozów raczej nie uświadczymy, a przynajmniej nie na terenach nizinnych. Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 2 stopni Celsjusza, do 4°C, na południowym zachodzie lokalnie do 5°C. Na najwyższe tego dnia wartości mogą liczyć mieszkańcy Zielonej Góry, Poznania, Wrocławia, Łodzi, Warszawy, Szczecina i Opola. Marne to jednak pocieszenie, ponieważ o wiośnie z prawdziwego zdarzenia możemy w poniedziałek zapomnieć.

Na ocieplenie przyjdzie nam poczekać przynajmniej kilkadziesiąt godzin. Prognozy i ewentualną analizę ostrzeżeń meteo na dalszą część tygodnia będziemy podawać w naszym serwisie.

