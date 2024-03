Nagły powrót i atak zimy w marcu. To już kwestia godzin. Nadchodzą śnieżyce i mróz

Zima zaatakuje nagle. Śnieżyce i mróz to już kwestia godzin

W sobotę (16 marca) pogoda w Polsce była niezwykle wiosenna! W wielu miejscach termometry pokazały przyjemne wartości - najcieplej było we Wrocławiu, gdzie temperatura wzrosła do 17,5 st. Ciepło było też w Katowicach, Krakowie, Łodzi, Warszawie czy Poznaniu. W wielu miejscach przeszły też pierwsze w tym sezonie burze. Ale wiosenna pogoda szybko odejdzie w niepamięć! Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie mają już żadnych wątpliwości - nadchodzi nagły atak zimy!

Burze były pierwszą oznaką starcia dwóch mas powietrza. W niedzielę (17 marca) temperatura gwałtownie spadła w całym kraju. Najcieplej jest na południu, ale nawet tutaj na termometrach nie zobaczymy więcej niż 10 stopni. Prawdziwe załamanie pogody przyjdzie w nocy z niedzieli na poniedziałek (17 na 18 marca). To właśnie wtedy na północy, wschodzie i w centrum kraju spodziewane są opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Na północnym wschodzie możliwy przyrost pokrywy śnieżnej do 4 cm. Temperatura minimalna od -4°C do -1°C, cieplej nad morzem 1°C; w kotlinach górskich około -6°C. Miejscami oblodzenie nawierzchni dróg. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy lokalnie porywisty, na wschodnim wybrzeżu i w rejonie Zatoki Gdańskiej początkowo także dość silny w porywach do 65 km/h, z kierunków północnych i zachodnich. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 55 km/h, a w Karpatach do 70 km/h powodujący zamiecie i okresami zawieje śnieżne - informuje IMGW.

Powrót zimy do Polski. Ochłodzenie potrwa kilka dni

Śnieg, który spadnie w nocy z niedzieli na poniedziałek nie utrzyma się długo, bo temperatura maksymalna wyniesie od 2°C do 4°C, na południowym zachodzie lokalnie do 5°C; w rejonach podgórskich od 0°C do 3°C. W ciągu dnia spodziewane są kolejne słabe opady śniegu i śniegu z deszczem. Jak informuje IMGW, ochłodzenie potrwa przynajmniej do środy. Nocami spodziewane są przymrozki, możliwe są oblodzenia, niewykluczone są też kolejne opady deszczu ze śniegiem i śniegu.

Cieplej zrobi się w czwartek, 21 marca, ale ocieplenie potrwa jedynie dwie doby. W kolejnych dniach znów zrobi się chłodniej.

i Autor: IMGW IMGW: Temperatury maksymalne na najbliższe 10 dni