Pogoda zmieni się o 180 stopni. Po męczących upałach nie ma już śladu! [Prognoza IMGW na 2.07.2024]

Taka będzie pogoda we wtorek. Prognoza IMGW na 2.07.2024

Noc z poniedziałku na wtorek (1/2 lipca) będzie pochmurna. Nad ranem rozpogodzenia na Dolnym Śląsku i Suwalszczyźnie. Mogą wystąpić przelotne opady deszczu i burze. Suma opadów miejscami około 10 mm, a na południowym wschodzie do 30 mm. Noc ciepła, na termometrach od 12°C na zachodzie do 16°C na południowym wschodzie. Najchłodniej w górach, około 10°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h. W szczytowych partiach gór porywy wiatru do 70 km/h - prognozuje IMGW.

Wtorek (2 lipca) pochmurny, lokalne rozpogodzenia, początkowo na Dolnym Śląsku, a po południu w centrum i we wschodniej Polsce. - Przelotne opady deszczu, na północy kraju, po południu miejscami burze. Prognozowana suma opadów w czasie burz około 15 mm - przewiduje IMGW. Na termometrach od 19°C nad morzem do 22°C na południowym wschodzie. - Wiatr umiarkowany, okresami porywisty zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h. W szczytowych partiach gór porywy wiatru do 70 km/h. W Karkonoszach możliwa krupa śnieżna - informuje IMGW. Według ekspertów podobna pogoda i temperatury w Polsce powinny utrzymać się do najbliższego weekendu (6-7 lipca).

Wg średnioterminowej prognozy numerycznej💻 nadchodzi zapowiadany od kilku dni oddech od upału. Początek lipca z pogodową mieszanką dni gorących, chłodniejszych, deszczowych oraz z dominacją silniejszego wiatru z kierunków zachodnich.#modelECMWF #IMGW #IMGWCMM #IMGWmodele pic.twitter.com/ytZApytVIW— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) June 30, 2024

