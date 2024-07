Pogoda w lipcu szykuje diametralne zmiany. Spadek temperatury nawet o 15 stopni!

Pogoda na lipiec. Drastyczny spadek temperatury, upały w odwrocie

Jak prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), po upalnych dniach końcówki czerwca, na początku lipca czeka nas ochłodzenie i to znaczne. - W połowie tygodnia temperatura maksymalna będzie wynosić niewiele więcej niż 20°C, to spadek o 10-15°C w stosunku do ostatniej niedzieli - zapowiadają synoptycy. - Wraz z ochłodzeniem zwiększy się prędkość wiatru, będziemy więc mogli odczuć ulgę po ostatnich dusznych dniach i parnych nocach - czytamy w komunikacie IMGW. Powrotu upałów należy spodziewać się dopiero w weekend, i to jedynie w kilku regionach.

W poniedziałek (1 lipca) wysokie temperatury tylko na południowym wschodzie, ale i tam bez upałów. Termometry pokażą maksymalnie 28°C. Tam również możliwe burze i to już przed południem. Nad morzem zaledwie 19°C. Kto zaplanował więc urlop nad polskim morzem na początku lipca, ten może narzekać na pogodę. - Wiatr umiarkowany, okresami porywisty zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru od 80 km/h do 100 km/h - zapowiada IMGW.

Wtorek (2 lipca) będzie pochmurny, deszczowy, wietrzny i chłodniejszy już w całym kraju. Nad morzem zaledwie 19°C, niewiele cieplej w centrum kraju. Najcieplej na wschodzie, gdzie termometry pokażą do 22°C na wschodzie. - Wiatr umiarkowany, okresami porywisty zachodni i północno-zachodni. W Karkonoszach możliwa krupa śnieżna. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h - informuje IMGW. W środę (3 lipca) przelotny deszcz możliwy popołudniu. W nocy na termometrach od 11°C do 14°C. W ciągu dnia od 19°C do 23°C. Słaby wiatr.

W czwartek (4 lipca) przelotny deszcz w północno-wschodniej Polsce, a na pozostałym obszarze burze. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 20 mm. Na wschodzie zrobi się cieplej, do 25°C. W innych regionach kraju chłodno, od 17°C do 21°C. Co ciekawe, jeszcze pięć dni wcześniej, patrząc od czwartku, temperatura w Polsce była wyższa o ponad 15°C.

#IMGWive | 18:55 30.06W trakcie burz na zachodzie kraju miejscami robi się chłodniej.W Kaliszu w ciągu godziny temperatura spadła o ok. 11°C - z 31,2°C do 19,8°C.#IMGW #meteoimgw pic.twitter.com/hXKDmef488— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 30, 2024

Prognoza pogody na pierwszy weekend lipca. Wrócą upały

Jaka będzie pogoda w pierwszy weekend lipca? W piątek (5 lipca) na północy kraju pochmurno i burzowo. Na pozostałym obszarze więcej przejaśnień i przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17°C na północy do 24°C. W sobotę (6 lipca) ocieplenie i poprawa pogody. Słaby deszcz możliwy jedynie po południ na północnym zachodzie. Południowa Polska z temperaturą maksymalną w granicach 30°C. Najchłodniej na Suwalszczyźnie, około 22°C. Na pozostałym obszarze około 25°C. W niedzielę (7 lipca) duże różnice w temperaturze pomiędzy regionami. Na Pomorzu i Wielkopolsce temperatura maksymalna nie przekroczy 20°C, zaś we wschodniej i południowej Polsce będzie upalnie z temperaturą około 30°C.

▶️Po upalnych dniach czeka nas ochłodzenie.🌡️W połowie tyg. temp. maks. będzie wynosić niewiele więcej niż 20°C.⚠️Zwiększy się prędkość wiatru.🥵Upały powinny powrócić pod koniec tygodnia.ℹ️https://t.co/Dr10onAKnn#IMGW #prognoza #pogoda pic.twitter.com/PcCvZOyq43— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) July 1, 2024

