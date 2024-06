Totalna zmiana. Odpoczniemy od męczących upałów! Taką pogodą przywita nas lipiec [Prognoza IMGW na 1.07.2024]

Pogodowy horror! To szok, co dzieje się nad Polską. Niebezpiecznie w Gdańsku [Zdjęcia]

Zapytany przez nas niedawno rzecznik IMGW o pogodę na początek lipca, mówił tak: - Wielu może przeżyć szok, bo tam, gdzie jeszcze w niedzielę (30 czerwca) termometry pokażą 33-34 stopnie, już w poniedziałek (1 lipca) temperatura spadnie do 20-24 stopni - powiedział wówczas Grzegorz Walijewski. Czy najnowsze prognozy na początek lipca nadal zakładają ochłodzenie?

Noc z niedzieli na poniedziałek (30 czerwca / 1 lipca) będzie pochmurna, z przelotnymi opadami deszczu i burzami. - W czasie burz w centralnej, wschodniej i południowej Polsce suma opadów do 35 mm, na pozostałym obszarze do 10-15 mm - informuje IMGW. Noc ciepła. Najchłodniej na północnym zachodzie, tam termometry pokażą 14°C. W centrum około 18°C. Najcieplej na południowym wschodzie, do 22°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych, na zachodzie z kierunków zachodnich. Wysoko w górach porywy wiatru do 100 km/h. W czasie burz porywy wiatru do 90-100 km/h - prognozuje IMGW.

Pierwszy dzień lipca będzie znacznie chłodniejszy niż końcówka czerwca. Nad morzem zaledwie 19°C. Na zachodzie i w centrum około 22°C. Upalnie tylko na południowym wschodzie, tam do 30°C. W całym kraju nadal możliwe przelotne opady deszczu i burze. - Suma opadów do 20 mm, a na południowym wschodzie do 35 mm. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty zachodni i północno-zachodni. Porywy wiatru w burzach 80 km/h - zapowiada IMGW.

W kolejnych dniach lipca temperatura maksymalna powinna oscylować w granicach 20°C. Polskę powinny też omijać niebezpieczne burze.

