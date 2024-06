Gwałtowna zmiana pogody. Przeżyjemy szok! Ekspert IMGW zdradził datę

Pogodowy horror! To szok, co dzieje się nad Polską. Niebezpiecznie w Gdańsku [Zdjęcia]

Spadek temperatury na początku lipca

Ostatnie dni czerwca to w pogodzie upał, tropikalne noce i burze. Czy lipiec przyniesie zmianę? Okazuje się, że tak i to już w pierwszych godzinach nowego miesiąca. Temperatury drastycznie spadną, po upałach nie będzie śladu. Polacy dostaną odrobinę ochłody, a ci, którzy nie lubią wysokich temperatur, będą mieć idealne warunki. - Po czerwcowych upałach, gdzie temperatura w ciągu dnia wzrośnie nawet do 34 stopni Celsjusza i czekają nas tzw. noce tropikalne, szczególnie w weekend, później nadejdzie ochłodzenie - mówi w rozmowie z "Super Expressem" Grzegorz Walijewski, rzecznik IMGW. - Wielu może przeżyć szok, bo tam, gdzie jeszcze w niedzielę (30 czerwca) termometry pokażą 33-34 stopnie, już w poniedziałek (1 lipca) temperatura spadnie do 20-24 stopni - dodaje nasz rozmówca. Co więcej, rzecznik IMGW tłumaczy nam, w oparciu o modele pogodowe, że podobna pogoda i temperatury utrzymają się w Polsce przez cały pierwszy tydzień lipca. W niektórych regionach możliwe są nawet temperatury na poziomie 17-19 stopni Celsjusza. - Będzie chłodniej niż zazwyczaj - mówi rzecznik IMGW. Za sprawą wyżów będzie też pogodnie i bez większych opadów.

Upały w lipcu 2024. Długoterminowa prognoza pogody

Z pięciotygodniowego modelu pogodowego wynika, że w kolejnym tygodniu temperatura ma wzrastać, a do Polski napłynie cieplejsze powietrze. - W drugim i trzecim tygodniu lipca mają wrócić upały - opowiada Walijewski w rozmowie z "Super Expressem" i dodaje, że w drugim tygodniu lipca gorąco będzie na południu kraju, zaś tydzień później fala upałów zaleje prawie całą Polskę. Co dalej z pogodą w lipcu? Więcej w artykule Prognoza na lipiec 2024. Pogoda zrujnuje urlopy Polaków?! Będziemy zmieniać plany na wakacje

Średnioterminowa prognoza numeryczna💻 temperatury🌡️ powietrza na ostatnie dni czerwca🔴 i początek lipca🟠ℹ️ Prawdopodobieństwo wystąpienia wskazanych wartości może ulec zmianom (>7 dni sprawdzalność prognozy <50%).#modelECMWF #IMGWCMM #IMGWmodele pic.twitter.com/AG9zzBEooZ— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) June 27, 2024

