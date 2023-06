Pogoda śmieje się Polakom w twarz! Prognozy na długi weekend bezlitosne. Nici z beztroskiego odpoczynku

Burze i ulewne deszcze do 25 mm to nie wszystko! Szalona pogoda powraca [Prognoza IMGW na 6.06.2023]

Analiza prognozy pogody na najbliższy tydzień dla Polski nie poprawia humoru. Już we wtorek (6 czerwca) chmury zakryją niebo. - Od Podkarpacia po Górny Śląsk możliwe są burze, także z gradem oraz z opadami do 20-25 mm i porywami wiatru do 70 km/h - wskazują synoptycy IMGW (Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej). Niestety, jest to ponura zapowiedź tego, co czeka nas w Boże Ciało i podczas długiego weekendu. Pogoda z pewnością pokrzyżuje plany Polakom.

Nie takiej pogody spodziewali się Polacy, którym długi weekend kojarzy się z beztroskim weekendem. Eksperci Instytutu ostrzegają przed niebezpiecznymi zjawiskami meteo. Zamiast cieszyć się wypoczynkiem, będziemy nerwowo śledzić lokalne komunikaty o pogodzie.

- W środę, czwartek i piątek pogodnie będzie prawdopodobnie tylko na północnym zachodzie. Na pozostałym obszarze kraju pochmurno i okresami deszczowo. Miejscami, głównie na południu i w centrum, burzom może towarzyszyć intensywny deszcz, porywy wiatru do 60-65 km/h oraz grad - wskazuje IMGW. - Wiatr będzie okresami porywisty, z kierunków wschodnich - dodają synoptycy.

Jeszcze gorzej wygląda druga część długiego weekendu. Sobota i niedziela niemal w całym kraju zapowiadają się pochmurnie, jedynie na południowym wschodzie i północnym zachodzie możliwe będą większe przejaśnienia bądź rozpogodzenia. - Strefy opadów przesuną się bardziej na północ, ale na południu i w centrum nadal możliwe będą burze z gradem, a lokalnie też z ulewnym deszczem i porywistym wiatrem - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Jeśli są dobre wieści, dotyczące długiego weekendu, to przede wszystkim dotyczą one temperatur. W ciągu dnia, nad morzem będą się wahać w granicach 16-20 stopni Celsjusza, a na południu termometry wskażą nawet 27 stopni. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie z nadzieją, że jeszcze się odmienią.

