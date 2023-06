Burze i ulewne deszcze do 25 mm to nie wszystko! Szalona pogoda powraca [Prognoza IMGW na 6.06.2023]

Cieszmy się ładną pogodą, bo tak szybko może nas opuścić - tak można w skrócie podsumować prognozę IMGW na wtorek (6 czerwca 2023 r.). Synoptycy ostrzegają m.in. przed burzami, ulewnymi deszczami i porywistym wiatrem. Eksperci wskazują regiony, które są najbardziej narażone na niepożądane zjawiska meteorologiczne. Już teraz wiemy, że na drogach może się zrobić ślisko i trzeba będzie zachować szczególną ostrożność. Jeśli chodzi o pozytywy, to dotyczą one przede wszystkim temperatur.

Eksperci Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazują, że we wtorek, w ciągu dnia w południowej połowie kraju zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, a na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Niestety, w najbliższych godzinach na pewno przydadzą się parasole.

- W południowej połowie kraju miejscami opady deszczu, a od Górnego Śląska po Podkarpacie oraz Zamojszczyznę gdzieniegdzie burze. Prognozowana suma opadów w rejonach burz do 25 mm. Wiatr będzie słaby, miejscami umiarkowany, z kierunków wschodnich. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h - alarmuje IMGW w prognozie na wtorek. Zalecamy śledzenie ostrzeżeń meteo i lokalnych komunikatów! W trakcie burz warto zabezpieczyć cenne rzeczy i nie szukać schronienia pod drzewami.

Pogoda na jutro. Temperatura 6.06.2023

Burzowo, deszczowo, ale również bardzo ciepło - taka pogoda będzie z nami we wtorek. Na termometrach odnotujemy bardzo przyjemne wartości. - Temperatura maksymalna przeważnie od 23°C do 27°C, chłodniej będzie nad morzem i w rejonach podgórskich, od 17°C do 21°C - wskazuje IMGW. Na 26 stopni Celsjusza mogą liczyć mieszkańcy Torunia, Bydgoszczy, Warszawy, Lublina i Białegostoku. Ciepło również w Gdańsku - ok. 24 stopni. Ciepłe bluzy i kurtki nie powinny się przydać naszym czytelnikom.

Prognoza IMGW na noc z wtorku na środę, 6/7 czerwca 2023

Synoptycy IMGW wskazują, że w nocy z wtorku na środę, na północy kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami opady deszczu, a na południu oraz na południowym wschodzie początkowo możliwe burze i tam prognozowana suma opadów do 10 mm. Temperatura minimalna przeważnie od 12°C do 15°C, w dolinach górskich i na północy chłodniej, od 10°C do 13°C. Wiatr słaby z kierunków wschodnich, miejscami zmienny. Początkowo w rejonach burz wiatr porywisty.

Prognozy będziemy rzecz jasna aktualizować w naszym serwisie. O ewentualnych utrudnieniach przeczytacie też w lokalnych oddziałach.

