Pogoda będzie bezlitosna! Burze to nie wszystko. Tutaj będzie najgorzej

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), w Europie środkowej i południowej dominuje wyż z centrum nad Węgrami. Pozostała część kontynentu jest w zasięgu niżów oraz towarzyszących im układów frontów atmosferycznych. Wschód Polski pozostaje jeszcze w zasięgu niżu znad Białorusi, zaś zachód dostaje się pod wpływ wspomnianego wcześniej wyżu. Napływa ciepłe powietrze polarne morskie.

Jaka będzie pogoda w piątek, 30 czerwca 2023?

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w piątek, 30 czerwca 2023 na wschodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, po południu na Suwalszczyźnie i południowym wschodzie miejscami przelotne opady deszczu.

- Na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego, przelotne opady deszczu i burze, które po południu dotrą do centralnych dzielnic kraju. Możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 25 mm - czytamy na stronie IMGW.

Temperatura 30.06.2023

W piątek na termometrach zobaczymy maksymalnie 28°C.

- Temperatura maksymalna od 24°C na Zamojszczyźnie do 28°C w opolskim; miejscami na wybrzeżu i Podhalu około 22°C - podaje IMGW.

Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy do 75 km/h.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z piątku na sobotę (30.06.2023/1.07.2023)

Według prognoz IMGW, w nocy z piątku na sobotę (30.06.2023/1.07.2023) zachmurzenie będzie duże, na wschodnich i zachodnich krańcach większe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu i miejscami burze po północy zanikające. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura minimalna od 12°C w Zatoce Szczecińskiej do 17°C na Śląsku i Mazowszu. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni. W czasie burz porywy do 65 km/h.

