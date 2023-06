Deszcz i burze nie odpuszczają, a do tego jeszcze to! [Prognoza IMGW na 29.06.2023]

Załamanie pogody w piątek, 30 czerwca. Do Polski znowu wkroczą burze

Po deszczowym początku tygodnia pogoda w Polsce znowu ulegnie załamaniu, bo w piątek, 30 czerwca, do naszego kraju znowu wkroczy front atmosferyczny - informuje TwojaPogoda.pl. Poprzedzi go napływ do Polski gorącego powietrza z południa Europy, więc można się spodziewać temperatur rzędu 25-30 stopni (przeważnie 25-28). Najkrócej nacieszą się nimi mieszkańcy zachodnich województw, bo do godzin wieczornych pojawią się u nich burze, którym będzie towarzyszył deszcz (opady do 30 mm) lub grad (maksymalnie o średnicy 3 cm). W czasie zjawisk prędkość wiatru może osiągnąć nawet 90 km/h. W nocy z piątku na sobotę, 1 lipca, burze, ale już o znacznie mniejszej sile, dotrą w głąb kraju, natomiast w sobotni poranek zawitają do wschodniej i południowo-wschodniej Polski. Załamaniu pogody będzie towarzyszył spadek temperatury, która w weekend, 1-2 lipca, wyniesie na ogół 20-25 stopni. W regionach, gdzie opady będą miały charakter ciągły, a nie przelotny, słupki rtęci mogą pokazać tylko 15 kresek.

Przed burzami ostrzega też IMGW

Przed burzami ostrzega również IMGW w swojej prognozie zagrożeń meteo. Dotyczą one na razie zachodnich i północnych województw oraz Lubelszczyzny i południowo-wschodniej Polski. Alerty pierwszego stopnia obejmują godziny od 7.30 w piątek, 30 czerwca, do 7.30 w sobotę, 1 lipca. Zanim dojdzie do załamania pogody w całym kraju, burze mogą wystąpić lokalnie również w czwartek, 29 czerwca.

Prognoza burz na dziś⛈️🌩️Burze możliwe będą we wschodniej połowie kraju, z czego im bliżej wschodniej i północno-wschodniej Polski, tym prawdopodobieństwo burz będzie wyższe.➡️https://t.co/TgTCfay26N#IMGWmeteo #burze pic.twitter.com/QZ4Q2qrsrh— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 29, 2023

