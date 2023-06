Takiej pogody nie chce nikt! Za oknami nie tylko burze i ulewy [Prognoza IMGW na 28.06.2023]

Pogoda ponownie da nam w kość. Prognoza na środę (28 czerwca 2023 r.) jest daleka od idealnej. Synoptycy IMGW wskazują, że w środku tygodnia Polska będzie w zasięgu niżu znad Białorusi, w chłodnym powietrzu polarnym morskim. Po południu nad województwa północne nasunie się front ciepły i zacznie napływać z północy nieco cieplejsze powietrze. Wystąpią niewielkie wahania ciśnienia. Niestety, w ciągu dnia będą z nami nielubiane przez wielu zjawiska meteo. Z pewnością przydadzą się parasole.

W ciągu dnia zachmurzenie powinno być umiarkowane i duże. - Pojawią się przelotne opady deszczu, miejscami, zwłaszcza na północy, wschodzie i południowym wschodzie kraju, burze. Mogą im towarzyszyć opady sięgające 10-15 mm - alarmują eksperci Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jak to zwykle bywa w takich przypadkach, burzom będą towarzyszyć wichury. Warto śledzić lokalne komunikaty meteo i ostrzeżenia IMGW.

- Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy do 65 km/h. W Sudetach porywy wiatru do 80 km/h, w Karpatach do 70 km/h - wskazują synoptycy.

Pogoda na jutro. Temperatura 28.06.2023

Mamy końcówkę czerwca, a w najbliższych godzinach nawet nie zbliżymy się do upalnych wartości. Będą one bardziej przypominać późną wiosnę. - Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 18°C do 22°C, w rejonach podgórskich Karpat od 15°C do 18 stopni Celsjusza - wskazuje IMGW. Na 22 stopnie mogą liczyć mieszkańcy Torunia, Zielonej Góry i Bydgoszczy, za to zaledwie 18 stopni pokażą termometry w Kielcach. Tam wyjście na krótki rękawek może być ryzykowne.

Prognoza IMGW na noc ze środy na czwartek, 28/29 czerwca 2023

Synoptycy IMGW prognozują noc ze środy na czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże, po północy liczne rozpogodzenia. Uważajmy na przelotne opady deszczu, zwłaszcza na wschodzie i południu kraju. Temperatura minimalna na poziomie od 9°C do 13°C, nad morzem od 13°C do 16°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni. W górach porywy do 70 km/h. Prognozy będziemy rzecz jasna aktualizować w naszym serwisie.

Sonda Jaka pogoda jest najlepsza? Dużo śniegu i mróz Lato i słońce Jesień i liście na drogach Inna