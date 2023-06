Pogoda na lipiec. Na upał i słońce trochę poczekamy. Najpierw niskie temperatury i deszcz

Kto planował urlop na początku lipca, ten będzie narzekać na pogodę. W najbliższy weekend (1-2 lipca) spłynie do Polski polarno-morskie powietrze. Oznacza to pochmurną, deszczową pogodę i niskie temperatury, typowe raczej dla jesieni niż pierwszych dni wakacji. W nadchodzący weekend termometry w wielu miejscach kraju pokażą 12-15 stopni Celsjusza. W nocy temperatura spadnie poniżej 10 stopni. Co więcej, odczuwalna temperatura będzie jeszcze niższa, ze względu na intensywne opady deszczu oraz silny wiatr. Jak informuje portal twojapogoda.pl, "przez cały weekend spadnie od 10 do 20 mm deszczu, a w górach nawet ponad 30 mm". Oznacza to, że wypoczywający w górach będą poruszać się po mokrych, śliskich i błotnistych szlakach. Kiedy ciepło wróci do Polski? Na szczęście chłodny okres w lipcu nie potrwa długo. Na początku przyszłego tygodnia temperatury szybko wzrosną. Czeka nas więcej chwil z ciepłem i słońcem.

Źródło: TwojaPogoda.pl

