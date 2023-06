Po weekendzie duża zmiana w pogodzie. Świetne wieści przed wakacjami. Nawet 30°C

Jak prognozuje IMGW, w ciągu najbliższych dni nadal będzie burzowo i deszczowo, jednak po weekendzie do Polski napłynie cieplejsze powietrze. Najwyższe temperatury w zachodniej i południowej części kraju. W weekend sporo chwil z deszczem, wystąpią też burze. Sumy opadów do 30 mm. Burze głównie wystąpią w północnej i zachodniej Polsce.

W piątek (16 czerwca) na termometrach maksymalnie od około 18°C na południowym wschodzie i nad morzem do 24°C w centrum kraju i 25°C na północnym wschodzie, w dolinach karpackich od 15°C do 17°C. W sobotę (17 czerwca) najzimniej na południu Podkarpacia. Tam około 17°C. Z kolei najcieplej w centrum i na zachodzie kraju, do 24°C. Wiatr słaby, zmienny, zaś w czasie burz w porywach do 70 km/h.

W niedzielę (18 czerwca) przelotny deszcz popada w całym kraju. Na północy i w centrum kraju burze. Na termometrach od 20°C do 26°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich, w czasie burz w porywach do 70 km/h - czytamy w komunikacie IMGW.Po weekendzie nastąpi znaczne ocieplenie. W poniedziałek do 29°C. Przelotny deszcz i burze w większości kraju. Podobnie będzie w pozostałej części tygodnia. Zrobi się bardzo ciepło. We wtorek (20 czerwca) nawet do 30°C.

Źródło: IMGW

Prognoza meteorologiczna i hydrologiczna na kolejne 7 dni ⛈️W ciągu kolejnych dni nadal deszczowo, miejscami burze. Po niedzieli cieplejNadchodzący tydzień przyniesie więcej opadów deszczu szczególnie w tych regionach gdzie dawno nie padało ➡️https://t.co/OhttqiIHGp#IMGW pic.twitter.com/YvUBvma5tH— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 15, 2023

Sonda Czy lubisz upały? TAK! Bardzo NIE! Wolę kiedy nie jest zbyt gorąco