Afrykański żar w drodze do Polski! Eksperci mówią o "tropikalnych nocach"

Upały wracają do Polski pod postacią "afrykańskiego żaru"

"Afrykańskim żarem" nazywa serwis Fanipogody.pl upały, które mają powrócić do Polski w przyszłym tygodniu, 19-25 czerwca. To z jednej strony nawiązanie do zwrotnikowego powietrza, która napłynie do nas aż z Afryki, a z drugiej zapowiedź, że temperatury będą jeszcze wyższe od tych, które notowaliśmy w pierwszej dekadzie czerwca. Pierwsze prognozy mówią o tym, że słupki rtęci pokażą powyżej 30 stopni i mogą dobić do maksymalnie 34 kresek. Upały mają dotrzeć do Polski ok. 22 czerwca, tj. być może trochę wcześniej lub późnej, i utrzymać się w naszym kraju przez kilka dni z rzędu. W tym czasie będzie tak gorąco, że możemy to odczuć również nocą, które mogą przybrać charakter "tropikalny". Przy takiej pogodzie nieuniknione jest też pojawienie się burz, które z uwagi na wyjątkowo wysokie temperatury mogą być gwałtowne.

- W kraju panował będzie już upał, więc warunki termiczne dla silnej, głębokiej konwekcji będą doskonałe. Wspomagane przez niż i zbieżności wiatru burze mogą przynosić już niszczące zjawiska pogodowe - czytamy w serwisie Fanipogody.

Temperatura wody w jeziorach zachęca już do kąpieliA jak wygląda to nad plażach nad Bałtykiem?➡️W Świnoujściu już 18°C w Zalewie Wiślanym 20°, w Pucku 19° ale w Kołobrzegu oraz w Ustce zjawisko upwellingu i temperatury nie dają się nawet na moczenie nóg, tylko 11°C#IMGW #woda pic.twitter.com/4TACFTcpdE— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 15, 2023

Sonda Pogoda w Polsce - jaką temperaturę lubisz najbardziej? -10-0 stopni Celsjusza -20-10 stopni Celsjusza 0-10 stopni Celsjusza 10-20 stopni Celsjusza 15-30 stopni Celsjusza 20-30 stopni Celsjusza 25-40 stopni Celsjusza