Burze, grad i jeszcze stanie się to! Gdzie będzie najgorzej?

Jak informuje IMGW, Europa północna i zachodnia jest w zasięgu rozległego wyżu z centrum nad Morzem Norweskim, pozostałe obszary kontynentu pozostają pod wpływem niżów. Pogodę w Polsce kształtuje płytki niż z ośrodkiem nad Kujawami. Zachodnia część kraju pozostaje w chłodniejszym powietrzu polarnym morskim, nad pozostały obszar ze wschodu powoli napływa cieplejsze powietrze polarne morskie. Ciśnienie ulegnie nieznacznym wahaniom.

Jaka będzie pogoda w piątek, 16 czerwca 2023?

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w piątek (16 czerwca 2023) zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże. Niestety, deszcz i burze nie odpuszczają.

- Miejscami przelotny deszcz, a na zachodzie i północy też burze. W czasie burz opady deszczu od 15 do 20 mm, lokalnie grad - podają synoptycy IMGW.

Temperatura 16 czerwca 2023

W piątek (16 czerwca 2023) termometry wskażą maksymalnie do 25°C.

- Temperatura maksymalna od 19°C, 21°C na południowym wschodzie oraz zachodzie do 25°C na północnym wschodzie oraz w centrum. Chłodniej tylko na krańcach południowo-wschodnich, obszarach podgórskich oraz nad morzem, od 17°C do 19°C - czytamy na stronie IMGW.

Wiatr będzie słaby, we wschodniej połowie kraju zmienny, na pozostałym obszarze z kierunków północnych i zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z piątku na sobotę (16.06.2023/17.06.2023)

Z prognoz IMGW wynika, że w nocy z piątku na sobotę (16.06.2023/17.06.2023) na wschodzie zachmurzenie będzie całkowite z opadami deszczu, na krańcach wschodnich również o natężeniu umiarkowanym lub silnym, tam prognozowana suma opadów do 20 - 25 mm. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie umiarkowane, a na zachodzie i północy okresami duże. Na zachodzie i północy miejscami przelotny deszcz, a początkowo możliwe też burze. Temperatura minimalna od 10°C, 11°C na zachodzie i północy do 16°C miejscami na wschodzie; chłodniej tylko na obszarach podgórskich, od 8°C do 9°C. Wiatr będzie słaby, na zachodzie północny i północno-zachodni, na pozostałym obszarze zmienny.

