Gdzie jest burza? Prognoza IMGW, ostrzeżenia i radar burz online. Śledź na żywo!

Chcesz wiedzieć, gdzie jest burza dziś w Polsce? Przychodzimy z pomocą! Radar burz online i mapa burzowa to przydatne narzędzia, dzięki którym łatwo można sprawdzić, gdzie jest burza i którędy przechodzi front. W czasie rzeczywistym pokazują zmianę pogody, burze, deszcze, a nawet burze z gradem. Radar burz jest przydatny szczególnie latem, w czerwcu, lipcu i sierpniu, gdy burze potrafią być naprawdę intensywne i często niebezpieczne. Pozwala to z wyprzedzeniem przewidzieć i przygotować się na gwałtowną zmianę pogody. Radar burz najlepiej analizować wraz z ostrzeżeniami IMGW na dziś - wtedy łatwiej sprawdzić pogodę na cały dzień.

Radar burz online RainViewer. Na żywo na mapie burzowej sprawdzisz, gdzie przechodzi front

Mapa burzowa online i radar burz na żywo od windy.com

IMGW: ostrzeżenia 14.06.2023 przed burzami i burzami z gradem

Aktualne ostrzeżenia IMGW przed burzami i burzami z gradem najlepiej sprawdzać razem z prognozą pogody na stronie meteo.imgw.pl. Tam można znaleźć aktualne alerty pogodowe oraz ostrzeżenia wraz z opisem prawdopodobieństwa wystąpienia i skali zjawiska. Przypominamy, że szczególnie groźne są ostrzeżenia IMGW przed burzami i burzami z gradem III stopnia.

IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami dla siedmiu województw w środę, 14.06.2023 r. Burze są spodziewane w województwach: podkarpackim, małopolskim, śląskim, świętokrzyskim oraz w częściach województw: lubelskiego, mazowieckiego i łódzkiego. - Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 25 mm do 35 mm, punktowo do 40 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 60 km/h. Możliwy grad - ostrzega IMGW.

🌧️Na zaznaczonym obszarze strefa umiarkowanych i silnych opadów deszczu przemieszcza się na wschód i północny wschód. Obserwuje się opady deszczu o natężeniu 5-10 mm/h, lokalnie około 15 mm/h. Suma opadu miejscami wyniesie 20-25 mm.#IMGW #meteoimgw pic.twitter.com/Wq9XrcstNv— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 14, 2023

Burza - jak się zachować, by uniknąć niebezpieczeństwa?

Przede wszystkim trzeba regularnie śledzić komunikaty wydawane przez IMGW oraz reagować na alerty RCB, które otrzymujemy na telefony. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje, jak należy się zachować w czasie burzy. Gdy zaskoczy cię burza, a jesteś na zewnątrz to:

nie zatrzymuj się i nie szukaj schronienia pod drzewami, słupami energetycznymi (jeżeli linia ulegnie zerwaniu, zostaniesz porażony prądem), niestabilnymi konstrukcjami np. wiatami oraz wszystkimi wysokimi elementami, bo one przyciągają pioruny;

unikaj otwartej przestrzeni,

wykorzystaj jako schronienie istniejące budowle: most, wiadukt, przepusty lub inne stałe konstrukcje,

jeżeli nie masz możliwości takiego ukrycia się, wykorzystaj zagłębienia terenu (rów, głęboki dół);

odsuń się od metalowych przedmiotów i ich nie dotykaj;

wyjdź natychmiast z wody;

unikaj używania telefonu komórkowego, a najlepiej go wyłącz.

