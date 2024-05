Opady, wichury i burze nie odpuszczają. Tutaj spadnie nawet 20 mm deszczu [Pogoda na jutro 7.05.2024]

Nieprzyjemna pogoda po majówce. Burzowo i deszczowo w Polsce

Zgodnie ze znanym powiedzeniem - to kwiecień powinien przeplatać, ale niestety pogodowe zawirowania dotyczą również maja. Początek przedłużonego weekendu majowego był piękny, ciepły i słoneczny, ale z czasem do głosu zaczęły dochodzić opady deszczu, a nawet burze. Niestety, prognoza na wtorek również pełna jest niepożądanych zjawisk atmosferycznych. Zacznijmy od pory nocnej. - Pojawią się przelotne opady deszczu, na południu i wschodzie miejscami zanikające burze. Wysokość opadów w czasie burz do 20 mm. Miejscami mgła ograniczająca widzialność do 200 m - ostrzegają synoptycy z IMGW w prognozie na noc 6/7 maja.

W czasie burz porywy wiatru osiągną 70 km/h, a na wybrzeżu 55 km/h. Sprawdźmy teraz, co nas czeka w ciągu dnia. Tutaj sytuacja pogodowa nie wygląda znacznie lepiej.

Pogoda na jutro: Prognoza IMGW na wtorek, 7 maja 2024

Na zachodzie, w centrum i na południu kraju zachmurzenie wzrośnie do dużego, a to dopiero początek problemów, związanych z pogodą. Odnotujemy ochłodzenie. O temperaturach rzędu 25 stopni i wyższych możemy zapomnieć. 20 kresek na plusie termometry pokażą jedynie na południu - w Małopolsce, na Podkarpaciu i Śląsku. Nad samym morzem temperatury wyniosą ok. 10 stopni. Krótkie spodenki schowajmy do szaf, przydadzą się za to parasole.

- Gdzieniegdzie możliwe słabe, przelotne opady deszczu. W Tatrach możliwe burze, którym towarzyszyć będą opady deszczu do 10 mm - podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w prognozie na 7 maja. Z mapy IMGW wynika, że popadać powinno w Kujawsko-Pomorskiem, na Warmii i Mazurach, Opolszczyźnie i w Małopolsce. Na przeważającym obszarze kraju temperatury w granicach 16-18 stopni Celsjusza. Wiatr będzie na ogół słaby i umiarkowany, nad morzem i w górach dość silny, północny i północno-wschodni. Porywy wiatru nad morzem i wysoko w Tatrach do 60 km/h, a w czasie burz do 65 km/h.

Kolejne dni nie przyniosą ocieplenia. Wszystko wskazuje na to, że drugi tydzień maja upłynie nam pod znakiem typowo wiosennego klimatu. O szczegółach będziemy informować na bieżąco. Pod tekstem znajdziecie ciekawy quiz o pogodzie. Zachęcamy do rozwiązania!

