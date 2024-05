Burze z gradem i ulewne deszcze to nie wszystko. Wiemy, gdzie będzie najgorzej [Pogoda na jutro 6.05.2024]

Załamanie pogody przyszło do Polski

Początek majówki przyniósł Polakom piękną, długo wyczekiwaną pogodę. Niestety, w końcówce przedłużonego weekendu do głosu zaczęły dochodzić burze z deszczami. Niepożądane zjawiska meteorologiczne postanowiły rozgościć się w naszym kraju, co potwierdza prognoza na początek kolejnego tygodnia. Z doniesień synoptyków z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że w nocy z niedzieli na poniedziałek pojawią się przelotne opady deszczu, a w centralnej i wschodniej połowie kraju również burze, głównie początkowo. - Prognozowana suma opadów na północy, wschodzie i w centrum od 10 mm do 15 mm. Burzom mogą towarzyszyć opady gradu - alarmują eksperci IMGW. Uwaga - w czasie burz porywy wiatru mogą osiągnąć nawet 100 km/h. Niewiele lepiej wyglądają prognozy na poniedziałek.

Pogoda na jutro. Prognoza i ostrzeżenia IMGW na poniedziałek, 6 maja 2024

Wygląda na to, że burze i opady deszczu nie wezmą sobie urlopu. Pogoda zaserwuje nam szalony początek tygodnia. Już w niedzielę (5 maja 2024) Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował żółte i pomarańczowe alerty (ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia). Z prognozy ostrzeżeń wynika, że mogą być one przedłużone na poniedziałek. Zaleca się regularne sprawdzanie mapy z alarmami pogodowymi i śledzenie lokalnych komunikatów meteo. A jak wygląda opis prognozy na 6 maja? Pojawi się sporo chmur, choć na zachodzie możliwe rozpogodzenia.

- Na wschodzie, południowym wschodzie oraz w Karpatach miejscami burze. Na południowym wschodzie w czasie burz prognozowana suma opadów do około 20 mm, możliwy grad - alarmuje IMGW. - Wiatr okresami będzie porywisty, w czasie burz w porywach do 65 km/h, lokalnie do 75 km/h, zachodni i południowo-zachodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 65 km/h - ostrzegają synoptycy. Z mapy IMGW wynika, że największe prawdopodobieństwo burzy mamy w województwach: podkarpackim, lubelskim, małopolskim i śląskim.

Na szczęście nadal będzie ciepło. Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 17°C, 19°C na północy do 22°C, 23 stopni Celsjusza na południu, tylko nad morzem od 14°C do 15°C. Najprzyjemniejsze wartości pokażą temperatury na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. W kolejnych dniach spodziewamy się delikatnego ochłodzenia.

