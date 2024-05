Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dla większej części kraju. Niedziela będzie burzowa, a lokalnie mogą wystąpić opady ulewnego deszczu i gradu, a wiatr może osiągać porywy nawet do 100 km/h. Załamanie pogody nastąpi we wczesnych godzinach popołudniowych. Oznacza to, że powroty z majówki nie będą należały do najprzyjemniejszych.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia (żółty alert)

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla większej części kraju, poza krańcami zachodnimi oraz województwem lubelskim i częścią woj. mazowieckiego, podlaskiego i podkarpackiego. Żółty alert obowiązuje w następujących regionach:

pomorskie

zachodniopomorskie (w części wschodniej)

warmińsko-mazurskie

podlaskie

wielkopolskie

kujawsko-pomorskie

mazowieckie

dolnośląskie (w części wschodniej)

łódzkie

świętokrzyskie

opolskie

śląskie

małopolskie

podkarpackie (w części zachodniej)

Spodziewane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu i silny wiatr do 85 km/h.

Ostrzeżenia drugiego stopnia (pomarańczowy alert)

Najgorzej będzie przede wszystkim w centralnej części kraju. IMGW wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami dla następujących województw:

pomorskiego - w części wschodniej

warmińsko-mazurskiego - w części zachodniej

kujawsko-pomorskiego

łódzkiego - w części zachodniej

mazowieckiego - w części północno-zachodniej

wielkopolskiego - w części wschodniej

dolnośląskiego - w części północno-wschodniej

opolskiego - w części północnej

śląskiego - w części północnej

W tej części kraju synoptycy zapowiadają burze z opadami deszczu i miejscami gradu, a także silne porywy wiatru do 90 km/h, a lokalnie nawet do 100 km/h.

Ostrzeżenia meteorologiczne obowiązują w niedzielę, 5 maja od godz. 12:00 do 22:00.

Niestety wraz z załamaniem pogody nad Polskę nadejdzie ochłodzenie. Kolejne dni będą zdecydowanie chłodniejsze, z temperaturą ok. 15 stopni. Możliwe są również opady deszczu.

