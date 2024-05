Właśnie przelatują nad naszymi głowami. Przyjrzyj się dobrze, a nie pożałujesz!

Eta Akwarydy - co to za zjawisko?

Eta Akwarydy (η Akwarydy, ETA, łac. eta Aquarids) są pozostałościami po słynnej Komecie Halleya, a pozostawione przez nią cząstki, docierając do naszej atmosfery, spalają się i pozostawiają na niebie świetliste smugi, które będą widoczne przy bezchmurnej pogodzie. Nazwa roju meteorów pochodzi do gwiazdozbioru Wodnika, z którego "promieniują" Eta Akwarydy.

Kiedy obserwować Eta Akwarydy 2024?

Zjawisko to można obserwować zazwyczaj od 19 kwietnia do 28 maja, Jednak największa aktywność Eta Akwarydów przypada około 5-6 maja. To właśnie wtedy można zobaczyć na niebie nawet 60 spadających gwiazd w ciągu jednej godziny. Przelatujące Eta Akwarydy są wyjątkowo spektakularne, gdyż pozostawiają na niebie charakterystyczne smugi. Obserwacje najlepiej prowadzić około godziny 2:00 w nocy.

Jak obserwować Eta Akwarydy?

Do obserwacji deszczu meteorów nie jest potrzebny żaden specjalistyczny sprzęt. Wystarczy dobrze wytężyć wzrok i czekać na przelot meteoru. Jedynym istotnym warunkiem jest sprzyjająca pogoda, czyli przede wszystkim bezchmurne niebo. Dlatego warto na bieżąco śledzić lokalne prognozy.

Czynnikiem ułatwiającym obserwację jest również jej lokalizacja. Do obserwacji roju meteorów warto wybrać sobie miejsce z dala od źródeł światła - zabudowań, latarni ulicznych itp., czyli najlepiej spakować leżak, ciepłe ubrania, koc i termos z gorącą kawą lub herbatą i wybrać się za miasto, na łąkę lub nad wodę. Bardzo przydatna w tym przypadku może okazać się mapa natężenia światła, dzięki której można znaleźć idealne miejsce do obserwacji spadających gwiazd.

Obserwuj spadające gwiazdy i spełniaj marzenia!

Nie wszyscy podchodzą do zjawisk astronomicznych czysto "naukowo". Dla wielu obserwatorów deszcz meteorów jest zjawiskiem, które wiąże się z pewnym ciekawym przesądem. Mianowicie widok spadającej gwiazdy to - według licznych odwiecznych legend - odpowiedni moment, by pomyśleć o niespełnionych marzeniach. Zdaniem wielu osób jest to szansa, by się spełniły.

