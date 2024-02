Opady śniegu i porywisty wiatr to nie wszystko! W tym regionie zima z prawdziwego zdarzenia [Prognoza IMGW na 20.02.2024]

Fala ciepła nad Polską, ale to zmąci nam spokój. Końcówka weekendu jak z najgorszych prognoz

Pogoda popsuje plany. Opady deszczu to nie wszystko [Prognoza IMGW na 17.02.2024]

Opady i chłód to nie wszystko. Załamanie pogody jest już pewne [Prognoza IMGW na 19.02.2024]

Na początku tygodnia sygnalizowaliśmy załamanie pogody w niektórych regionach Polski. W prognozie na wtorek (20 lutego 2024) Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazuje na spore różnice w temperaturach i nieprzyjemne zjawiska atmosferyczne. Już w nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie będzie duże i okresami pojawią się opady deszczu, na północnym wschodzie oraz w górach także deszczu ze śniegiem i śniegu. Na północnym wschodzie może przybyć nawet 5 cm śniegu. W rejonach podgórski będzie ślisko, a gdzieniegdzie powieje porywisty wiatr. Jest to niejako zwiastun tego, co nas czeka w ciągu dnia.

Pogoda na jutro. Prognoza IMGW na wtorek, 20.02.2024

W ciągu dnia na niebie sporo chmur i na pewno przydadzą się parasole. Synoptycy z IMGW zapowiadają na wtorek opady deszczu (okresami), na północnym wschodzie początkowo deszczu ze śniegiem. Wysoko w górach odnotujemy opady śniegu. - Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w rejonach podgórskich i w Karpatach porywisty, w Sudetach poryw do 70 km/h, z kierunków zachodnich - przekazuje IMGW.

20 lutego temperatura maksymalna na przeważającym obszarze ukształtuje się na poziomie od 4 stopni Celsjusza do 9°C, jedynie na północnym wschodzie około 2°C. Minimalny plus będzie w okolicach Suwałk i właśnie tam zobaczymy zimę z prawdziwego zdarzenia. Miejscami drogi zrobią się śliskie, a droga hamowania będzie dłuższa. Warto dostosować prędkość do panujących warunków. Na południu i południowym wschodzie IMGW prognozuje ostrzeżenia pierwszego stopnia (żółty alert) dotyczący oblodzenia. Prognozy i ostrzeżenia będziemy na bieżąco omawiać w naszym serwisie.

