Ostra zima wróci jeszcze w lutym? Mapy meteo nie zostawiają złudzeń

Taka będzie pogoda pod koniec lutego. Sporo deszczu i nawet 13°C

Jaka czeka nas pogoda w najbliższych dniach? We wtorek (20 lutego) w całym kraju sporo ciemnych chmur i opady deszczu. Na Suwalszczyźnie na początku dnia możliwy deszcz ze śniegiem. Najchłodniej na północnym wschodzie, gdzie termometry pokażą maksymalnie około 2°C. Na pozostałym obszarze od 4°C do 9°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, silniejszy w rejonach podgórskich, z kierunków zachodnich - zapowiada IMGW. W środę (21 lutego) nadal deszczowo, a na Podhalu, Warmii i Mazurach może spaść deszcz ze śniegiem. Najchłodniej znowu na południowym wschodzie, maksymalna do 3°C. Z kolei najcieplej w zachodnich regionach kraju, nawet do 10°C. - Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, w rejonach podgórskich i na wybrzeżu w porywach do 65 km/h, zachodni i południowo-zachodni - informuje IMGW.

W czwartek (22 lutego) odpoczniemy od deszczu i ciemnych chmur, ale tylko na początku dnia. Zrobi się cieplej, ponieważ na północnym wschodzie temperatura wzrośnie do 6°C. Na południowym zachodzie nawet 13°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, w centrum, na zachodzie i nad samym morzem w porywach do 60 km/h, południowy - czytamy w komunikacie IMGW.

W weekend znowu deszcz, a w rejonie Zatoki Gdańskiej i na Podhalu spodziewany jest deszcz ze śniegiem. Duże różnice w temperaturze. Na północnym maksymalnie 4°C, a na południowym wschodzie nawet 13°C. Jak wynika z prognozy IMGW, "wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, w piątek w rejonach podgórskich Karpat porywy do 70 km/h, na ogół z kierunków południowych.

Źródło: IMGW

