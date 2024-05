Od przymrozków po letnie temperatury. Dynamiczna pogoda nie odpuszcza [Prognoza IMGW na 16.05.2024]

Nowa pogoda długoterminowa na lato 2024. To się wydarzy w czerwcu, lipcu i sierpniu. Alarmujące prognozy

Taką to mamy pogodę w maju. Raz musimy informować o nocnych przymrozkach, temperaturach poniżej 0 zera stopni, a w ciągu dnia pojawiają się... letnie wartości. Podobnie jest w przypadku 16 maja. W nocy ze środy na czwartek, w rejonach podgórskich termometry pokażą -1 stopień Celsjusza. Miejscami pojawi się porywisty wiatr. Po zachodzie słońca nie powinno padać, a na północnym zachodzie zobaczymy nawet 11 stopni na plusie. Jest to dobry zwiastun tego, co nas czeka w ciągu dnia. Zaryzykujemy, że dla większości pogoda będzie bardzo przyjemna.

Prognoza IMGW na czwartek, 16 maja 2024: Ciepło, ale tutaj również deszczowo

Z prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na czwartek wynika, że w ciągu dnia zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na południu kraju miejscami duże. - Tam możliwe słabe, przelotne opady deszczu - przekazują synoptycy. To właściwie jedyny, negatywny aspekt pogody na 16 maja 2024 roku.

Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 17 stopni Celsjusza na wschodzie i miejscami na południu, około 20°C w centrum, do 24 stopni na zachodzie i północnym zachodzie. Chłodniej nad morzem około 16°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, południowo-wschodni i wschodni. Najcieplej powinno być na Dolnym Śląsku, w województwach lubuskim i zachodniopomorskim. Krótkie spodenki i t-shirty przydadzą się również na Śląsku i Opolszczyźnie. Przyjemna wersja wiosny będzie tego dnia dominować. Prognozy na kolejne dni będziemy podawać w naszym serwisie.

