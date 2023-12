O mrozie i śniegu możecie tylko pomarzyć. Prognoza pogody na ŚRODĘ 27.12.2023

Śnieg aż po horyzont. Tyle spadnie go w nowym roku. Najwięcej przed świętem Trzech Króli?

Wszyscy, którzy marzyli o białych świętach obudzili się w wigilijny poranek z uśmiechem na ustach. I choć śnieg nie przetrwał do kolejnego dnia, to choć przez chwilę przypomnieliśmy sobie aurę, jaką pamiętamy z dzieciństwa.

Na razie o śniegu i białym szaleństwie możemy pomarzyć, bowiem jak informuje IMGW, w najbliższych dniach termometry będą wskazywać temperatury na plusie. Przygotujcie parasole, bo w środę, 27 grudnia przydadzą się w większości kraju.

We wschodniej połowie Polski oraz na wschodnim Pomorzu przelotne opady deszczu, na Mazurach, Suwalszczyźnie i Podlasiu również śniegu i deszczu ze śniegiem. Po południu opady deszczu pojawią się również na krańcach zachodnich. Temperatura maksymalna od 3°C na północnym wschodzie do 7°C na południu.

Nieco chłodniej będzie na Kaszubach i Podhalu, gdzie temperatury pokażą dwa stopnie na plusie. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, na zachodzie stopniowo słabnący, z kierunków zachodnich. Miejscami porywy wiatru: na wschodzie do 55 km/h, nad morzem do 65 km/h, wysoko w górach do około 80 km/h.

W nocy na północnym zachodzie wystąpią słabe opady deszczu. Temperatura od -2 stopnie Celsjusza na Suwalszczyźnie i Kujawach do 3°C na zachodzie. Chłodniej lokalnie na Pogórzu Karpackim i Kaszubach, około -3°C.

Jak przewiduje Damian Dąbrowski, najbardziej znany w Polsce meteorolog, na Śląsku bez opadów, nieco chłodniej niż dzień wcześniej, kiedy termometry wskazywały nawet do 11 stopni ciepła. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu i południa. Ciśnienie wzrośnie do 1023 hPa.

Maksymalny poryw💨 wiatru od 7:00 do 10:00.Dwa zestawienia. Drugie bez stacji synoptycznych na Śnieżce i Kasprowym Wierchu.#pogoda #IMGW #IMGWCMM pic.twitter.com/OjNh50ENwH— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) December 26, 2023