Zamiast zimy fala ciepła, deszcze i wichury! Mamy prognozy pogody na drugi dzień świąt Bożego Narodzenia [26 GRUDNIA 2023]

Jak informuje IMGW, niemal cała Europa znajduje się w zasięgu rozległego niżu z ośrodkiem głównym w rejonie Łotwy, z którym związane są fronty atmosferyczne. Obszar podwyższonego ciśnienia zaznacza się jedynie w rejonie Półwyspu Iberyjskiego. Polska znajduje się pod wpływem wspomnianego niżu i związanego z nim pofalowanego chłodnego frontu atmosferycznego. Z zachodu napływa cieplejsze powietrze polarne morskie.

Pogoda na wtorek, 26 grudnia

Jak zapowiadają eksperci z IMGW, w nocy z 25 na 26 grudnia zachmurzenie będzie duże. Opady deszczu, na północy i zachodzie miejscami o natężeniu umiarkowanym i tam wysokość opadów około 10 mm. Temperatura minimalna od 1 st. C na północnym wschodzie, około 5 st. C w centrum, do 8 st. C na zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, na zachodzie ponownie w porywach do około 80 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w Karpatach i Sudetach porywy wiatru do 130 km/h.

Drugi dzień świąt Bożego Narodzenie będzie stał pod znakiem chmur z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, na północy kraju miejscami deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 6 st. C na północnym wschodzie, około 10 st. C w centrum, do 11 st. C na południowym zachodzie i południu. W dolinach karpackich około 4 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do około 80 km/h, nad morzem dość silny i silny od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, zachodni i południowo-zachodni. Wysoko w Karpatach i Sudetach porywy wiatru do 130 km/h.

Warunki biometeorologiczne w Polsce będą niekorzystne. Prognozowana pogoda (pochmurno, wilgotno, opady deszczu, porywisty wiatr) będzie niekorzystnie wpływała na nastrój i sprawność psychofizyczną, pogarszając także warunki pobytu na terenie otwartym. 😑#IMGW #BozeNarodzenie pic.twitter.com/ux9yBKqeSL— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) December 25, 2023

Sonda Czy pogoda wpływa na Twoje samopoczucie? Tak Nie Nie wiem