Wichury szaleją w Polsce. Horror w szkole, ogromne utrudnienia i setki interwencji strażaków

W piątek (22 grudnia 2023) w niemal całym kraju obowiązują ostrzeżenia IMGW związane z silnym wiatrem. W województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim, mazowieckim i warmińsko-mazurskim mamy alert drugiego stopnia (pomarańczowy). - Prognozuje się wystąpienie bardzo silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 100 km/h, z zachodu - czytamy w komunikacie dla Gdańska. Podobnie jest w Szczecinie, a do 90 km/h może powiać we Wrocławiu i Poznaniu. Zalecana jest szczególna ostrożność i regularne odświeżanie komunikatów!

Wichury w Polsce. Setki interwencji strażaków, wypadki i utrudnienia

Ponad 400 razy interweniowali zachodniopomorscy strażacy w związku z silnym wiatrem - poinformował w piątek rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP mł. bryg. Tomasz Kubiak. Drzewa uszkodziły kilka samochodów, w pow. goleniowskim są braki w dostawie prądu. Nie ma osób poszkodowanych. Jak przekazał rzecznik, najwięcej interwencji zanotowano w Gryfinie, Goleniowie, Stargardzie i Szczecinie.

Nad ranem w powiecie szczecineckim drzewo przewróciło się na karetkę przewożącą pacjenta - nikt nie został poszkodowany, a pacjenta przekazano innemu zespołowi ratownictwa medycznego. W powiecie sławieńskim w miejscowości Chudaczewo wiatr zerwał dach budynku gospodarczego. W Szczecinie na ul. Ku Słońcu drzewo spadło na linię trakcyjną. Drzewa spadły na samochody m.in. na ul. Zamojskiego, Szafera i Grota Roweckiego.

- W powiecie kamieńskim wiatr zepchnął do rowu tira - przekazał Kubiak. Strażacy odbierają również liczne zgłoszenia o drzewach powalonych na drogi. Droga z Pilchowa do Szczecina jest zablokowana w obu kierunkach.

Wichura zerwała dach szkoły na Pomorzu!

W związku z wiatrem oraz opadami deszczu i śniegu strażacy z woj. pomorskiego interweniowali 104 razy - podał dyżurny stanowiska kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP. Najwięcej interwencji było w powiecie słupskim. To dane od czwartku, od godziny 8:00. Wichura zerwała dach budynku szkoły we Włynkówku w powiecie słupskim. Przedstawiciele szkoły w rozmowie z PAP podkreślili, że nikomu nic się nie stało. Zaznaczyli, że w piątek nie odbędą się zajęcia. W szkole uczy się ok. 280 uczniów.

W nocy z czwartku na piątek doszło do wypadku na drodze krajowej nr 6 w miejscowości Wielistowo. Samochód ciężarowy zderzył się z osobowy. Jedna osoba została poszkodowana.

Wichura siała grozę w Wielkopolsce. Najnowsze dane

Ponad 180 zgłoszeń odebrali wielkopolscy strażacy w związku ze skutkami silnego wiatru, jaki od czwartku przechodzi nad regionem. Zgłoszenia dotyczyły m.in. powalonych i połamanych drzew, a także zerwanych dachów - w powiecie nowotomyskim wiatr zerwał ok. 20 metrów kw dachu z bloku. Dramat wydarzył się na terenie miejscowości Brody.

Niespokojnie jest również w Kujawsko-Pomorskiem, gdzie jedna osoba została ranna na drodze krajowej nr 10 w Emilianowie koło Bydgoszczy po tym, jak na samochód ciężarowy przewróciło się drzewo. Ranna jest jedna osoba. W całym woj. kujawsko-pomorskim występują silne wiatry, 120 razy interweniowali strażacy - poinformował w piątek dyżurny Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu.

Zgłoszenia o szkodach wyrządzonych przez silne wiatry do komend straży pożarnej w regionie nasiliły się po godz. 23 w nocy z czwartku na piątek i cały czas wpływają. Strażacy są wzywani przede wszystkim do usuwania przewróconych drzew i połamanych konarów, które tarasują drogi. Zdarzają się pojedyncze przypadki wezwań związanych z uszkodzeniami dachów budynków.

Wichury na Śląsku i Dolnym Śląsku. Co tam się działo?

Minionej doby śląscy strażacy odnotowali około 100 zdarzeń związanych z niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi, wyjeżdżali głównie do wiatrołomów oraz pompowania wody - podało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach. - Na terenie powiatu gliwickiego, m. Wielowieś - 575 odbiorców zostało pozbawionych dostaw energii elektrycznej. Planowany czas usunięcia awarii około godz. 10:00 dn. 22.12.2023 r. - napisali przedstawiciele Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach w swoim codziennym raporcie.

Jak wygląda sytuacja na Dolnym Śląsku? Na sześciu wodowskazach na dolnośląskich rzekach w piątek rano przekroczone są stany alarmowe, zaś ostrzegawcze na kilkunastu. W powiecie kłodzkim obowiązuje alarm przeciwpowodziowy; tam też były liczne podtopienia. Straż pożarna interweniowała również w całym regionie w związku ze skutkami wichur. - W całym województwie było to 175 interwencji - przekazał strażak, cytowany przez PAP.

Wichura sieje grozę w Polsce. Zobaczcie zdjęcia ze Szczecina