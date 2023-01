Nawet 10°C ciepła! Ale czeka nas jeszcze to [Prognoza IMGW na 13.01.2022]

Deszcz i śnieg, do tego wichury do 110 km/h. Fatalne prognozy [Prognoza IMGW na 12.01.2023]

To był polski rekord zimna! –41 stopni na termometrze. Jak oni to wytrzymali?

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), wschód Europy oraz Półwysep Iberyjski nadal pozostaną pod wpływem wyżów. Nad resztą kontynentu pogodę będą kształtować niże znad północnej i południowo-wschodniej Europy, wraz z układami frontów atmosferycznych. Polska będzie na skraju rozległego układu niżowego z głównym ośrodkiem nad Morzem Norweskim. Z zachodu na wschód będą przemieszczały się kolejne układy frontów atmosferycznych. Nadal będzie napływało z południowego zachodu ciepłe i wilgotne powietrze polarne morskie.

Jaka będzie pogoda w piątek, 13 stycznia 2023?

Z prognoz przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w piątek (13 stycznia 2023) w dzień zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Trzeba przygotować się na deszcz.

- Miejscami opady deszczu, w górach opady śniegu. W Sudetach przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm - podaje IMGW.

Temperatura 13 stycznia 2023. Prognoza pogody

W piątek będzie ciepło, temperatury zadziwią, biorąc pod uwagę połowę stycznia. Termometry wskażą nawet do 10°C.

- Temperatura maksymalna od 5°C na wschodzie do 10°C na zachodzie - podaje IMGW.

Wiatr słaby i umiarkowany, na Pogórzu Karpackim w porywach do 60 km/h, południowy i południowo-zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 90 km/h, w Tatrach do 70 km/h.

Pogoda na jutro IMGW dla Polski. Noc z piątku na sobotę (13.01.2023/14.01.2023)

Z prognoz IMGW wynika, że w nocy z piątku na sobotę (13.01.2023/14.01.2023) zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu. W górach opady śniegu, prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Temperatura minimalna od 2°C do 6°C, w rejonach podgórskich od -3°C do 1°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem w porywach do 60 km/h, południowy i południowo-zachodni. W górach porywy wiatru do 70 km/h.

Mały Kazio szuka nowego domu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.