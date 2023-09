Nadchodzi załamanie pogody. Zacznie się od burz i deszczu. IMGW wydało alerty

Nowa prognoza na zimę! Ekspert mówi, kiedy spadnie śnieg. Będzie go więcej niż w poprzednich latach

W nocy z poniedziałku na wtorek (18/19 września) front atmosferyczny, który wieczorem od zachodu wkroczył do Polski, stopniowo będzie się przemieszczał na wschód. W zachodniej połowie kraju, jak powiedziała PAP synoptyk IMGW Ewa Łapińska, spodziewane są opady deszczu i burze.

W woj. śląskim "prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym". Miejscami ma spaść 25-35 mm deszczu, a opadom mają towarzyszyć burze oraz silny wiatr, w porywach do 60 km/h. IMGW wydało żółte alerty meteo pierwszego stopnia. Burze, ulewy i silny wiatr mają występować w nocy z poniedziałku na wtorek (18/19 września).

We wschodnich regionach kraju noc będzie spokojna. Deszcz powinien dotrzeć do tej części Polski dopiero we wtorek (19 września) nad ranem, ale nie powinien być tak intensywny, jak w nocy na Śląsku i w okolicach.

Przed nami stosunkowo ciepła noc jak na drugą połowę września. Na termometrach od 14 stopni Celsjusza na wschodzie do 17-18 stopni Celsjusza w centrum i nad morzem.

