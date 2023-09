Burze, nawet 20 mm deszczu i jeszcze to! Pogoda pokrzyżuje plany

Prognoza pogody na początek tygodnia była dość optymistyczna, ale ta na wtorek (19 września 2023 r.) wygląda już o wiele gorzej. Do naszego kraju powrócą niepożądane zjawiska atmosferyczne. Na niebie pojawi się zdecydowanie więcej chmur, będzie też znacznie chłodniej niż chociażby w połowie miesiąca. Na mapie z prognozą ostrzeżeń IMGW widzimy alerty dotyczące silnego wiatru i burz. Synoptycy już wiedzą, która regiony będą najbardziej narażone na towarzystwo nieprzyjemnej pogody.

Jaka będzie jutro pogoda? Wtorek, 19 września 2023

Jak już sygnalizowaliśmy wyżej, w ciągu dnia odnotujemy zachmurzenie umiarkowane i duże. Słońce będzie się przebijać, ale nie wszędzie skutecznie. Na pewno przydadzą nam się parasole.

- Pojawią się przelotne opady deszczu, zwłaszcza w centrum i na wschodzie kraju. Gdzieniegdzie, głównie we wschodniej połowie kraju, burze. Prognozowana wysokość opadów do 20 mm. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na Pogórzu Karpackim okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, lokalnie do 70 km/h, z kierunków zachodnich, początkowo na wschodzie południowy. W czasie burz porywy do 60 km/h - alarmuje IMGW w prognozie na 19 września. Tego dnia warto śledzić ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Do kierowców i pieszych apelujemy o ostrożność na drogach.

Pogoda na jutro. Taka będzie temperatura 19.09.2023

Nie ma szans na upały, a gdzieniegdzie termometry nie wskażą nawet 20 stopni. Nadal jednak, jak na końcówkę lata, będziemy mówić o wysokich temperaturach. - Maksymalna od 20 stopni Celsjusza, 21°C na Pomorzu i nad morzem do 25°C na wschodzie, w rejonach podgórskich około 19°C - podaje IMGW. Na 22-23 stopnie mogą liczyć mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, lubuskiego, śląskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Jeszcze cieplej na Podkarpaciu.

Prognoza IMGW na noc z wtorku na środę, 19/20 września

IMGW podaje, że w nocy z wtorku na środę zachmurzenie powinno być na ogól umiarkowane, jedynie na krańcach wschodnich okresami duże i tam słabe opady deszczu. Gdzieniegdzie silne zamglenia oraz mgły ograniczające widzialność do 500 m. Temperatura minimalna od 11°C do 14°C, nad samym morzem cieplej od 14°C do 16°C, w rejonach podgórskich Karpat od 8°C do 12°C. Wiatr słaby i umiarkowany, w rejonach podgórskich Sudetów okresami dość silny, w porywach do 70 km/h, południowo-zachodni. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.